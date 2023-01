Komedijo 80 for Brady pospremila pesem petih legendarnih pevk

Pesem je nastala za komedijo 80 for Brady z zgodbo štirih starejših žensk, ki se odpravijo na potovanje, da bi si ogledale tekmo igralca lige NFL Toma Bradyja na Super Bowlu. V čevlje protagonistk so stopile igralke Lily Tomlin , Jane Fonda , Rita Moreno in Sally Field .

Kot je zatrdila Diane Warren , ki je poskrbela za besedilo pesmi, pevk ni izbrala zaradi njihove starosti. "Ker je v naslovu filma 80, sem dobila noro idejo, da bi pesem zapele najbolj priljubljene pevke iz 80. let, ki so še vedno neverjetne in vedno bodo," je pojasnila.

Diane Warren se je v svoji 30-letni karieri podpisala pod besedila številnih uspešnic, kot so Rhythm of the Night skupine DeBarge, If I Could Turn Back Time v izvedbi pevke Cher in I Don't Want to Miss a Thing, ki jo je izvedla zasedba Aerosmith, so še spomnili pri Guardianu.