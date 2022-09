Novo pesem Jona Viteziča navdihnil njegov kuža Mars

Po Utripu in skladbi Jesus Style se Jon Vitezič predstavlja s tretjim singlom in videospotom Pot na Mars. Gre za osebnoizpovedno balado, ki sledi sodobnim glasbenim smernicam in je nastala kot ena Jonovih prvih pesmi, ko je imel šele 15 let. Skladbo je Jon prvotno napisal v angleškem jeziku, domačemu poslušalstvu pa ponuja slovensko različico. Obljublja tudi angleško verzijo, ki jo bo razkril čez nekaj tednov.