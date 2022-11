Po osmih letih se je v Ljubljano vrnil Tujamo

Areno našega najbolj prepoznavnega srednjetočnega glasbenega kluba so znova napolnili žurerji, razlog pa je tudi zvezdniški obiski. Tujamo od lani na največjih evropskih festivalskih odrih kot MC eden prvih cirkuških rezidentov DJ/MC Dey . Slednji je v tej vlogi letos postal prvi Slovenec na glavnem odru Tomorrowlanda, skupaj pa sta razgibavala tudi festivale Parookaville, Neversea in Untold.

"Z Deyem sva se lani spoznala v Zrćah, kjer se mi je na predlog vodje kluba Papaya pridružil na odru kot 'podpihovalec' publike, ker se nisem počutil dobro. Takoj sva se ujela in 14 dni kasneje že nastopila skupaj na festivalu Untold v Romuniji. MC, kot je Dey, je češnja na torti vsake dobre zabave. Če kot didžej obvladaš svoje delo, vrtiš dobro glasbo in vzpostaviš povezavo z občinstvom, MC dodatno dvigne energijo na plesišču in skrbi, da ne pade. In to Dey res obvlada, saj je tudi sam odličen didžej," je ob nastopu povedal nemški gost, ki se je ob lanskih kratkih počitnicah navdušil tudi nad lepotami Slovenije.