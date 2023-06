Samo Sam z Nipketom in Hitmacherjem na humoren način o stanovanjski problematiki

Navdih za pesem je črpal iz svoje osebne, nekoliko neprijetne izkušnje. "Sam sem živel pri najemodajalcu v 18-kvadratni garsonjeri, plačeval zelo visoko mesečno najemnino, nakar pa mi je najemodajalec v zameno za spolne usluge ponudil znižanje najemnine. To je bila tragikomična zgodba. Ko sem to odločno zavrnil, me je dobesedno vrgel iz stanovanja," je opisal prigodo, ki je bila razlog, da je napisal novi "komad". Obenem tudi verjame, da se bo z omenjeno problematiko poistovetilo veliko ljudi, še posebej mladih, zato si jo je želel predstaviti na nek pozitiven način z veliko humorja.

Novo pesem je posnel v sodelovanju s priljubljenim raperjem Nipketom in vedno zabavnim Gojkom 'Hitmacherjem' Ajkulo. "Z Boštjanom Nipičem oz. Nipketom se poznava že deset let in v tem času sva zgradila fenomenalen odnos in prijateljstvo. Gorana pa sem spoznal kakšne pol leta nazaj, ko sem sodeloval in igral v njegovem spotu. On je prava umetniška duša, delaven in zelo profesionalen, in takoj sva se 'zaštekala'," je povedal o sodelovanju, ki je rodilo tudi izjemno zabaven videospot.