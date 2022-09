A veš kaj mislm? Ja, to so Arne, Tao in Žena!

Po prvem lanskem EP-ju Zorni kot sta Arne in Tao obelodanila svež album A veš kaj mislm?, na kratko AVKM. Arne je na njem razgrnil svežo ljubezen z Ženo (Nežo Mihelič), ki prav tako orje ledino najbolj prodornih domačih raperk mlajše generacije.

icon-expand Arne in Tao sta po lanskem EP-ju Zorni kot zdaj obelodanila album A veš kaj mislm? (AVKM). FOTO: Dejan Kos

Po prvem skupnem projektu, EP-ju Zorni kot, lanskega februarja, sta Arne in Tao načrtovala novo EP izdajo, ki je bil za oba oblika terapije. A je zadeva ostala nedokončana, Arne in Neža sta si vmes izpovedala ljubezen, vse ostalo pa je zgodovina. "Na AVKM ima vsaka pesem svojo zgodbo, svoj karakter. Iskrenost je bila najin glavni cilj. Artikuliranost na vseh koncih, jasnost pri izražanju in nedvoumne izjave. Med pisanjem sem se močno trudil, da se ne bi preveč skrival za 'punch lini' in rimami. Pogosto so najboljše stvari zelo enostavne. V grobem je album ločen na dva sloga, prva polovica je polna zvočnih vzorcev, bolj klasičnega hip hop zvoka, druga pa precej zvočno shizofrena. Sinti, disko bobni in umazane bas linije. Zadnja pesem Smiri je zgodba zase, ki lepo sklene krog," o novem albumu sporoča Arne. Ovitek albuma je ustvaril Dejan Kos, s katerim sta tesno sodelovala tudi pri zasnovi same ideje za fotografijo. Simbolika likalne mize predstavlja njun prvi "session", saj sta prvo skupno pesem posnela v Taovi sobi na deset let starem iMacu, ki je stal na likalni mizi. Več o albumu in sodelovanju z Ženo nam je Arne povedal v klepetu.

Arne, poleg tvojega unikatnega obračanja besed pri tebi zagotovo izstopa Taova produkcija, prvotno zastavljeni EP pa je romal v kot - zaradi ljubezni. Je šlo za 180-stopinjski tematski odmik ali človek pač težje ustvarja, če je super srečen? V resnici je tematika albuma A veš kaj mislm? zelo podobna tematiki omenjenega EP-ja, ki ne bo nikoli izšel. Razlikujeta se v svojih pogledih na praktično iste stvari. Lahko bi rekli, da se razlikujeta v zornem kotu (smeh). Oba govorita o ljubezni, odnosu in dotikih, samo da AVKM na to gleda veliko bolj pozitivno. Je bila pa sigurno dobra volja glavni razlog za prerano smrt tistega EP-ja. Preveč sem bil vzhičen, navdušen in vesel, da bi rapal tragične pesmi. Če je AVKM ljubezenski prvenec o zvezi z Ženo (Nežo), to pomeni, da si jo prehitel z albumom? Jah, lahko bi rekli, da sem jo prehitel, čeprav daleč od tega, da tekmujeva. Nočem govoriti v njenem imenu, lahko pa vam obljubim, da ustvarja in da nastajajo skladbe, ki so na naši sceni še neslišane. Marca letos je izdala pesem in videospot za pesem Namig, zelo se veselim njenega prihajajočega projekta.

icon-expand Arne in Žena na odru Kina Šiške, kjer bosta s Taom 21. oktobra predstavila tudi novo ploščo. FOTO: Tina Stariha

Glede na vajino aktivnost, tudi ona ima v delu prvenec, ji oz. kako ji pomagaš? Z Nežo delujeva v istem "fohu", kar ima mnogo prednosti. Pogosto se pogovarjava o tem in tako eden drugemu nudiva obilo podpore. Verjetno ravno zato, ker dejansko veva, kako je biti v čevljih eden drugega. Neža je v veliki meri zaslužna za izdajo tega albuma. Ne samo zato, ker je glavna muza in vse, kar pride s tem, ampak tudi zato, ker me je v trenutkih notranjih dvomov potiskala nazaj na sončno stran. Rad si domišljam, da ji s svojimi premisleki in idejami vračam uslugo. Na albumu z Nežo sodelujeta v dveh pesmih (Prava desetka, Hoe Phase). Je bil prej drugačen občutek sodelovati kot zdaj, ko sta skupaj? Ja, zelo drugače. Prej sva v komadih rapala o skritih pogledih in nedeljenih občutkih, zdaj pa rapava o ... no, saj ste slišali začetek Prave desetke. Odkritost je rdeča nit tega albuma in dejstvo je, da ne moreš odkrito rapati, če ne živiš tako. Je pa hkrati res, da brez Ojdipovega mita Antigona ne bi bila tako zanimiva. Podobno je pri nama. Kljub vsem preglavicam in bolečinam sva hvaležna za tisto obdobje, ko sva bila samo prijatelja, ko nisva vedela, da sva si všeč. Če ne bi šla skozi to, zdaj zagotovo ne bi bila tu, kjer sva. Sploh pa ne bi imela o čem za rapati ... Neža v eni pesmi izjavi, da "nisi raper, a da šolaš vse". Se sam imaš za raperja? Ne vem, verjetno. Glasba do zdaj ni bila velik del mojega življenja, tudi rap ne. To me osvobaja, ker lahko počnem, kar hočem. V glavo nimam vtisnjenih nobenih raperskih vzorcev in kvazi pravil. Mislim, kdo drug bi še rapal o tem, da bi "babice morale biti za skoz"?