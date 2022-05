A$AP Rocky in Kendrick Lamar sta – vsak posebej – razred zase

Včasih ni slabo kakega si prihraniti za kasneje, kaj. Otroci noči je songovski otrok Lare Love in Janija Haceta . Čisti disco-house po definiciji razveseljuje in bodri. A ko cenkamo o tem, kaj še mora vsebovati top-top viža iz opisanih ritmičnih gabaritov, je pozornost avtomatično usmerjena v sijaj, ki ga tej nameni njen refren. In tu je ta absolutno f e n o m e n a l e n ! Uporabite tole in boljšega začetka ali pa zaključka poletnega dneva vam ne bo uspelo zrežirati. Ostaja le še ena dilema. Zakaj tandemu Love/Hace v studio ni uspelo doklicati Maje Keuc ali soularsko še bolj robustne pevke? Iskalo se je lahkotnost in Jadranka Juras jo je priskrbela.

Štart je malodane big-bandovsko pogumen. Esenca nesmrtnega Marvina Gayeja se počasi že razrašča. Zaradi diskriminacije in oblastniške ignorance je dikcija slavnega raperja odločna in neomajna. Kar sledi pa je veličasten narativni dvig Kendricka Lamarja, bržčas najbolj slavnega raperja zadnje dekade. Pri tem mu pomaga soul super-klasika I Want You, najbolj znana iz Gayevega opusa. Zlitje starega in novega nam ponudi distopično ekselenco, kakršnih ni prav veliko. Lamar se s tem komadom vrača na sceno, njegov peti album Mr. Morale & the Big Steppers že postaja letošnja uspešnica. Hiphop v svojem najbolj čistem in najbolj logičnem stanju je nazaj.

Ocena: 4,5





AMA LOU - Same Old Ways