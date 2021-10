Abba izdala novo pesem iz leta 1978

Nova skladba Don't Shut Me Down ima na Spotifyju že več kot 25 milijonov ogledov, I Still Have Faith in You pa več kot 15 milijonov. Njihove največje uspešnice, kot so Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) in Mamma Mia, pa pri ponudniku pretočnih storitev za primerjavo beležijo devetmestno število poslušalcev.