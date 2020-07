Abba v prihodnjem letu s petimi novimi skladbami

Začetni načrti o novih skladbah so se razširili na kar pet novih potencialnih hitov glasbene skupine, ki je svoj vrhunec dosegla v 70. letih prejšnjega stoletja. Abba načrtuje ponovno združitev, vendar je pandemija koronavirusa želje članov skupine in njihov privržencev nekoliko ohladila, saj bo do realizacije prišlo šele v prihodnjem letu.

Švedski moderator Geoff Lloyd je v svojem podcastu javnosti sporočil, da je govoril z Abbinim članom Björnom Ulvaeusom prek aplikacije Zoom, saj se glasbenik nahaja v karanteni na enem od otokov stockholmskega arhipelaga. ''Posneli so pet pesmi, ki bi morale iziti ob koncu letošnjega leta. Zaradi tehničnih težav in pandemije so se stvari nekoliko zavlekle. Björn pa je zagotovil, da novih pet skladb Abbe zagotovo prihaja na tržišče leta 2021,'' je povedal voditelj.

Abbin zadnji studijski album je izšel leta 1982, še tri do takrat neizdane skladbe pa so javnost dosegle desetletje kasneje, leta 1993 in 1994. Švedski band, ki ga sestavljajo štirje člani, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad in Agnetha Fältskogso mednarodno slavo dosegli leta 1974, ko so s pesmijo Waterlooslavili na izboru za Pesem Evrovizije. V času največjih uspehov sta skupino sestavljala dva poročena para, vendar sta se oba v času delovanja v skupini kasneje razšla. Kemija med njimi pa je kljub vsemu prisotna še zmeraj. Ulvaeur je o njihovi ponovni združitvi povedal: ''Trajalo je pol minute in nekako smo se vrnili v čas, kot da bi bilo včeraj. Bilo je tako čudno. Ta občutek med nami je bil izjemen."