AC/DC v prvotni zasedbi znova skupaj, obeta se nov album

Skupina je na omrežju Twitter sporočila, da se pevec Brian Johnson, bobnar Phil Rudd in basist Cliff Williams znova vračajo, saj so se odločili, da bodo po dolgih letih premora posneli studijski album z naslovom PWR UP, kar bo prvi skupni glasbeni izdelek po letu 2014. Sporočilo je javnost doseglo v preteklih dneh, ko je skupina objavila fotografijo z vprašanjem, ki so ga naslovili na svoje zveste oboževalce. ''Ste pripravljeni?'' so vprašali sledilce in ob tem pokazali prvotno zasedbo legendarne skupine. Na fotografiji je tudi kitarist Angus Young, ki tudi pri 65 letih nosi svojo značilno šolsko uniformo.