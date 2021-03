Adam Levine: Občutek imam, da bendi ne obstajajo več

Med pogovorom je omenil, da je pred kratkim s svojo hčerko gledal stare glasbene videospote iz leta 2002:"Smešno je, ko gledaš stare posnetke in podoživljaš tisti čas. Hčeri sem predvajal nekaj starih pesmi Avril Lavigne. Pesem I'm With You je nora, v oči ti prikliče solze. Noro je, ker je nimaš take v spominu. Ko je bila pesem izdana, smo jo vsi dojemali kot samoumevno. Obstaja nekaj zares dobrih pesmi, za katere se takrat sploh nismo zavedali, kako odlične so."

Pevec je obujal spomine na glasbene začetke skupine Maroon 5 in dejal: "Ko je bil izdan naš prvi album, je bilo veliko drugih skupin. Sedaj imam občutek, da bendi ne obstajajo več. To je dejstvo, ki me žalosti. Želim si, da bi bilo več novih glasbenih skupin."

Levine je januarja sodeloval z Jasonom Derulom v singlu Lifestyle.