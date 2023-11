Adele in Rich Paul naj bi bila poročena

Med občinstvom sta bila dva človeka, ki sta na svojem Instagramu delila svoje videnje dogodka in vse podrobnosti vznemirljivega večera. "Bil sem na predstavi priljubljenega komika Alana Carra in Adele je bila med občinstvom. Nato je Alan vprašal množico, ali se je kdo pred kratkim poročil in Adele je zavpila 'Jaz'," je navdušeno delil s svojimi sledilci eden od njiju. Drugi pa je dodal: "Adele je bila ljubka in navihana, sedela je s svojim prijateljem za mojim hrbtom, njeno varovanje pa je prišlo občasno in jima prineslo prigrizke. Pevki ni bilo mar, če vedo, da je tam med občinstvom in vsi smo opazovali, kako sta se objemala".