Adele med koncertom v publiko metala stvari: Izzivam vas

Napadi na pevke so postali nov trend na koncertih. Najprej je v pevko Bebe Rexha z mobilnim telefonom v glavo zadel moški iz občinstva, posnetek s koncerta pa je kmalu postal viralen. Za tem je oboževalec skočil na oder in oklofutal pevko Avo Max, tarči pa sta bili še Kelsea Ballerini in Pink. A Adele se agresivnih dejanj ne boji, morebitne napadalce pa je opozorila, naj ne poskušajo z nasilnimi dejanji.

Britanska super zvezdnica Adele je svoje oboževalce z izzivom opozorila, naj se ne poslužujejo podobnih potez, kot so se jih napadalci na pevke v zadnjih tednih, in vanjo ne mečejo raznih predmetov ali se poslužujejo kakršne koli oblike nasilja zoper njo z namenom, da bi napad posneli in posnetek objavili na družbenem omrežju.

"Ste opazili, kako ljudje pozabljajo na kodeks obnašanja na koncertih in začnejo metati bedarije na oder? Ste videli to? Izzivam vas, izzivam vas, da vržete nekaj vame. Ubila vas bom," je zagrozila Adele med nedavnim koncertom v Las Vegasu, potem ko je spremljala serijo napadov na pevke, ki so se zgodili nedavno. Zvezdnica je nato začela v občinstvo metati promocijske produkte, ob tem pa dodala, naj prenehajo metati stvari v umetnike, ona pa je tista, ki lahko meče stvari v publiko.

Pred nekaj več kot tednom je bila pevka Bebe Rexha med koncertom v New Yorku poškodovana, ko je nekdo iz publike proti njej vrgel telefon, ta pa jo je zadel v obraz. Pevka se je na odru zgrudila na kolena, takoj za tem pa so ji člani njene ekipe pomagali z odra in jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ji rano oskrbeli s šivi. Bebe Rexha se je kmalu zatem oglasila na družbenem omrežju, kjer je svojim oboževalcem sporočila, da je v redu, pokazala pa je tudi fotografijo poškodovanega obraza.

Izkazalo se je, da je telefon proti njej vrgel 27-letni Nicolas Malvagna, ki ga je policija aretirala zaradi napada, nadlegovanja in poskusa napada. 27-letnik je dejanje izvršil, ker se mu je to zdelo smešno. Pevka se je kmalu po incidentu vrnila na oder, na zadnjem nastopu v Los Angelesu pa je nosila zaščitna očala.