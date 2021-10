Adele napovedala izid težko pričakovane pesmi Easy On Me

Adele je izid nove skladbe napovedala s kratkim videoposnetkom, ki ga je delila s sledilci na družbenih omrežjih. Uvod v skladbo napoveduje balado, ki jo bo spremljal videospot, med katerim se pevka poda na vožnjo z avtomobilom. Ob tem je izdala tudi datum izida singla, ki nosi naslov Easy On Me . Pesem bo na voljo 15. oktobra.

Težko pričakovan studijski album britanske zvezdnice bo že kmalu razveselil nestrpne oboževalce. Ti so bili v izid novega glasbenega izdelka prepričani že nekaj časa, saj so njena družbena omrežja zavzele drugačne vsebine. Ena od objav je tudi desetsekundni izsek iz posnetka v črno-beli tehniki, kjer sledilce očarajo pevkine oči, žal pa tokrat ni ponudila tudi svojega izjemnega glasu, ki so ga številni že močno pogrešali. Melanholična skladba s klavirskim začetkom je na družbenih omrežjih povzročila pravo navdušenje.