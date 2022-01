Adele napovedala prihod novega videospota

Angležinja, ki se lahko pohvali z najbolje prodajanim albumom leta 2021 v Veliki Britaniji, je napovedala prihod novega videospota za pesem z naslovom 'Oh My God'. Njeni oboževalci se lahko novosti veselijo 12. januarja.

Adele ima za svoje oboževalce novo darilo. Potem ko je več kot uspešno izdala svoj četrti studijski album, ki ga je naslovila 30, sedaj izdaja videospot za pesem z naslovom Oh My God. Zvezdnico so zaradi videza na fotografiji številni primerjali s Sneguljčico in njeno zlobno mačeho.

icon-expand Adele v najavi za nov videospot: Sneguljčica ali Zlobna kraljica? FOTO: Instagram

Pevka je po premoru znova dokazala, da ima po svetu veliko oboževalcev, ki zvesto podpirajo njeno glasbo. Njen novi album je bil namreč prodan v 600.000 izvodih in je tako edini album, ki so ga lani prodali v več kot pol milijona kopijah. Omenjena številka je sicer relativna, saj je Angležinja prejšnji album leta 2015 že v prvem tednu prodala v 800.000 izvodih, kar kaže na trend opuščanja kupovanja albumov in vedno večji pretok na spletnih platformah.

