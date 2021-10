Adele po petih letih premora najavila datuma prihajajočih koncertov

Adele se vrača na koncertna prizorišča. Prvič bo to storila 1. julija 2022 v londonskem Hyde Parku. 33-letna pevka je veselo novico sporočila na omrežju Twitter. Nastop bo ponovila že naslednji dan, 2. julija. To bosta za zvezdnico hkrati prva koncertna nastopa po letu 2017.

''Oiii Oiiiiiiiiiiiii," je Adele zapisala v svojem šaljivem tonu in razkrila podrobnosti dogodkov, ki se obetajo prihodnje poletje. Vključila je tudi nekaj podrobnosti o prodaji kart. Oboževalci so tako lahko kliknili na povezavo, objava pa je vključevala tudi glasbeni videospot njenega novega singla Easy On Me. Ponudniki vstopnic poročajo, da naj bi imela spletna stran zaradi velikega zanimanja – karte bo mogoče v predprodaji kupiti že danes – velike tehnične težave.