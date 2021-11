Adele pokazala spodrsljaje s snemanja videospota

15-kratna dobitnica nagrade grammy bo četrti album z naslovom 30 izdala skoraj šest let po tem, ko je v prodajo poslala zadnji studijski izdelek, imenovan 25. Na novem albumu bomo poleg že izdanega singla Easy On Me našli še pesmi Strangers by Nature, My Little Love, Cry Your Heart Out, Oh My God, Can I Get It, I Drink Wine, All Night Parking (Interlude), Woman Like Me, Hold On, To Be Loved, Love Is a Game in tri bonus pesmi Wild Wild West, Can’t Be Together in Easy on Me (s Chrisom Stapletonom).

Adele pa se vrača tudi na koncertna prizorišča. Prvič bo na oder storila 1. julija 2022 v londonskem Hyde Parku, že naslednji dan, 2. julija, pa bo sledil še en koncert. To bosta za zvezdnico prva koncertna nastopa po letu 2017.