Adele prvič spregovorila o preloženih nastopih v Las Vegasu

Adele je januarja na družbenem omrežju presenetila z objavo videa, v katerem objokana svojim oboževalcem sporoča, da bodo njeni koncerti v Las Vegasu preloženi, ker nanje ni pripravljena. Zvezdnica bi morala nastopiti vsak vikend vse do aprila, oboževalce pa je s svojo potezo razburila predvsem zato, ker je nastope odpovedala le dan pred prvim koncertom.

icon-expand Adele je po odpovedanih nastopih v Las Vegasu pred dnevi le nastopila prvič po petih letih. FOTO: Profimedia

Pevka je sedaj v intervjuju za BBC Radio 4 spregovorila o vzroku za odpoved koncertov v zadnjem trenutku: "Vsekakor sem čutila veliko razočaranje vseh. Bila sem obupana in res si nisem želela nikogar razočarati. Mislila sem, da mi bo uspelo sestaviti nastop in ga tudi speljati, kot je treba, a se to ni izšlo. Kdor koli drug najverjetneje kaj takega ne bi naredil, prav zato je to bila tako velika zgodba."

Priznala je, da se je nekaj mesecev po tem, ko je sporočila novico o preložitvi koncertov, počutila kot lupina: "Morala sem počakati in žalovati za nastopi ter preboleti krivdo, ki sem jo čutila. Bilo je res brutalno." Kljub temu zvezdnica vztraja, da je bila njena odločitev v tistem trenutku pravilna in še zmeraj stoji za svojimi dejanji, saj nastop ni bil pripravljen: "Ne morete me kupiti. Ne morem nastopiti, ker ljudje to pričakujejo ali zato, ker bomo izgubili veliko denarja." Novi datumi prestavljenih nastopov v Las Vegasu še niso znani, a kot je dejala pevka, naj bi se ti zgodili še letos. Trenutno še zmeraj pripravlja točke, novih informacij o datumih pa še nima in jih ne bo dajala, dokler ne bo imela česa novega za deliti s svojimi oboževalci.