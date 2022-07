Solzna Adele s čustvenim nastopom očarala 65 tisoč oboževalcev v Londonu

Adele so na nastopu prevzela čustva, obiskovalcem londonskega koncerta je dejala, da je izjemno srečna, ker se je lahko po dolgoletnem premoru znova vrnila na oder. Njena iskrena reakcija je ponudila uvod v dobri dve uri čustvenih balad, serijo je otvorila s priljubljenim megahitom Hello . Hitro se je zbrala in pripomnila še: ''Tako nenavadno je znova stati pred takšno množico.''

Pevko so na londonskem nastopu čustva izdala tudi, ko je množica samostojno odpela del skladbe Someone Like You, na seznamu med osemnajstimi pesmimi pa je bilo le malo takih, pri katerih ji občinstvo ni izdatno pomagalo. Zvezdnica je že večkrat priznala, da čuti krivdo zaradi odpovedanih lasvegaških nastopov, mnogi sklepajo, da je ravno to razlog za njeno izrazito čustvenost na nastopu v Hyde Parku. Množici je zaupala, da se zaveda, da je razočarala mnogo ljudi in priznala: ''To je zame res ponižujoče.''