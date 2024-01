Adele se po osmih letih z venčkom koncertov vrača v Evropo. Večkratna grammyjeva nagrajenka bo 2., 3., 9. in 10. avgusta nastopila v nemškem Münchnu. "Pred nekaj meseci sem prejela klic v zvezi z venčkom poletnih nastopov. Zelo sem bila zadovoljna z vsemi šovi v Londonu in Vegasu, zato drugih načrtov nisem imela," je na Instagram zapisala glasbena zvezdnica in sledilcem ponudila vpogled v svoj tok misli pri odločanju.

"Ampak bila sem preveč radovedna, da se ne bi prepustila ideji – enkraten pojavni stadion po meri, zasnovan za katerokoli predstavo, ki jo želim pripraviti? A res? Praktično sredi Evrope? V Münchnu? Nekoliko naključno, a še vedno čudovito!"

"In to takoj po evropskem prvenstvu v nogometu? Gremo, Anglija! In tako blizu olimpijskih iger? Gremo, Simone! In istočasno kot nekateri moji najljubši izvajalci? Jas sem za," navdušenja ni skrivala Angležinja, ki bo na EURO 2024 pesti držala za svojo domovino, na poletnih olimpijskih igrah v Parizu pa za prijateljico, ameriško gimnastičarko Simone Biles.

"V Evropi nisem nastopala vse od leta 2016 in ne morem si zamisliti bolj čudovitega načina, kako preživeti svoje poletje in končati to čudovito obdobje svojega življenja in kariere s predstavami bližje domu v tako razburljivem poletju," je svoj zapis zaključila pevka in sledilce v nemščini pozdravila.

Borba za vstopnice

Po najavi, da se Adele vrača na staro celino, so evropski oboževalci hitro skočili v boj za vstopnice. Že za samo registracijo, ki pa še ni zagotovilo za vstopnico, je bilo na uradni spletni strani pevke potrebno čakati nekaj minut. Ob tem se nekateri oboževalci sprašujejo, ali se bodo do vstopnice sploh dokopali in koliko jih bo ta stala.

Pevka bo nastopila na prizorišču, ki sprejme do 80 tisoč obiskovalcev, v "okolju na prostem, ki je bilo ustvarjeno izključno za te posebne nastope," so sporočili organizatorji.