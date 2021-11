Adele v novi pesmi vključila pogovor s sinom Angelom

Skladba My Little Lov e, ki jo je 33-letna Adele posvetila svojemu devetletnemu sinu, vsebuje zvočno sporočilo, v katerem se pevka pogovarja z Angelom . "Mamica je v zadnjem času imela veliko čustev. Počutim se zmedeno," prizna med pesmijo, nato pa jo sin s prisrčnim britanskim naglasom vpraša: "Zakaj? " Nakar mu zvezdnica odgovori: "Počutim se, kot da ne vem, kaj počnem." "Oh, niti malo?" jo radovedno vpraša. "Niti malo," prizna Adele.

V nadaljevanju iskrenega pogovora med materjo in sinom, britanska pevka Angelu pojasni, zakaj je hvaležna za svoj zakon: "Tvojega očeta imam rada, ker mi je dal tebe. Si pol moj in pol očkov." Besedilo srce parajoče pesmi sovpada z zvočnimi posnetki, saj Adele svojemu prvorojencu prepeva: "Vem, da se počutiš izgubljeno. / To je popolnoma moja krivda."

Odločitev, da je v album vključila zvočne posnetke, je zvezdnica pojasnila za Vogue: "Menila sem, da bi bil morda lep dodatek glede na to, da so zadnjih 10 let vsi stali pred mojimi vrati, oboževalcem reči: 'Bi radi vstopili noter?'"