Adele z albumom razveselila oboževalce in podrla rekorde v prodaji

Britanska kraljica popa je po šestih letih izdala težko pričakovan nov album. Naslovila ga je s številom 30, tako kot prejšnji trije pa pripoveduje njeno življenjsko zgodbo v določenem starostnem obdobju. Adele je pri tridesetih prvič ločena, ima prvega otroka in zavidljivo kariero ter je na pragu novega življenjskega obdobja. In takšno, kot je njeno življenje, je tudi njen četrti album.

Adele se po šestih letih vrača na glasbeno sceno z albumom 30. Izid sta napovedala singla Hold On in Easy On Me, plošča pa ponuja še deset drugih pesmi, med katerimi se bo zagotovo našla še kakšna, ki se bo uvrstila na glasbene lestvice po vsem svetu. Zvezdnica v globoko izpovednih pesmih tudi tokrat ponuja pogled v svojo intimo in opisuje vstop v 30. leta svojega življenja, tema besedil pa so predvsem boleča ločitev od moža Simona Koneckija iz leta 2019 ter opravičilo in pojasnilo sinu Angelu.

Da so album nestrpno pričakovali predvsem glasbeničini oboževalci, kažejo prodajne številke, ki so ploščo 30 v treh dneh po njenem izidu ponesle na vrh najbolj prodajanih albumov v Združenih državah v letu 2021. Po poročanju Billboarda naj bi v dneh med 19. in 21. novembrom prodali več kot pol milijona kopij, Adele pa je tako že premagala lansko rekorderko, Taylor Swift, in njen Evermore iz leta 2020.

A če so se vsi ti oboževalci, ki so si že priskrbeli svojo kopijo najbolj zaželenega albuma v tem trenutku, nadejali vrhunskega Adelinega vokala ob spremljavi klavirja, so se kar malce ušteli. Zvezdnica, ki so ji v preteklosti očitali, da ne upa zapustiti območja udobja, se je tokrat odločila prav za ta korak in v burnem življenjskem obdobju obula nove čevlje, za katere pa tako oboževalci kot kritiki še ugotavljajo, ali so ji prav.

Kaj torej prinaša 58 minut, ki jih od 19. novembra 2021 ponuja Adele? V posluh sta bila najprej na voljo singla Hold On in Easy On Me, ki sta zares napovedovala tisto, česar smo pri Adele že navajeni – klasične balade s čudovitim vokalom in spevno melodijo. A že prvi komad na plošči jasno pokaže, da se mora poslušalec pripraviti na nekaj novega in drugačnega. Strangers By Nature spominja na klasične filme ali celo filmske muzikale iz 60. in 70. let ter je lepa popotnica za pevkin četrti album. A klasična Adele se tukaj bolj ali manj poslovi, saj šestinpolminutna My Little Love ponudi jazzovske vložke s sodobnim pridihom. Gre za nekakšno izpovedno pismo sinu Angelu, ki ga lahko slišimo na posnetkih, lepo umeščenih v pesem. Adele, ki se je po izidu albuma pojavila tudi v Oprahini oddaji, je izpostavila, da upa, da bo sin nekoč razumel, zakaj sta se z očetom odločila za ločitev, in ji oprostil – tudi za nastalo pesem, ki ga bo zaznamovala še veliko let.

Četrta in peta skladba na albumu sta pesmi, za kateri nikakor ne moremo trditi, da se Adele še drži za rob klavirja. Zaradi sodobnega zvoka predstavljata velik odklon od prejšnjih komadov in pop balad, ki smo jih pri pevki navajeni. Čeprav pesmi nista slabi, pa skupaj s Woman Like Me vsekakor izstopata ter poslušalca zmedeta in ga pustita z mešanimi občutki. Vmes se uvršča še balada I Drink Wine, ki nas znova opomni na staro Adele, združeno z zvoki gospela, njena slabost pa je dolžina, čeprav je zvezdica v enem izmed intervjujev priznala, da gre pravzaprav za skrajšano različico. Prvotna skladba je bila dolga kar 15 minut, a so ji pri založbi prepovedali objaviti tako dolgo pesem, ker je ne bi zavrtela nobena radijska postaja.

Plošča sicer ne ponuja nobenega glasbenega sodelovanja, v pesem All Night Parking pa je vključen sample pokojnega jazz pianista Errolla Garnerja, pomešan s sodobnim beatom. Prav gotovo je treba izpostaviti, da je album produkcijsko odličen, pri njem pa se je zvrstilo več producentov, ki so vsak po svoje izjemni, težava je le, da 58 minut novega Adelinega albuma ne učinkuje kot celota. Kar pet pesmi je dolgih več kot šest minut, čeprav bi lahko bile krajše, za poslušalca pa je lahko to še en moteč dejavnik. Adele in njena ekipa pa imata za poslušalce še en nasvet: naj pesmi poslušajo po vrsti, saj so na albumu namenoma v tem vrstnem redu. Da bi to lažje dosegli, so se obrnili celo na glasbeno platformo Spotify in zaprosili za umik funkcije naključnega predvajanja ('shuffle'). Ti so glasbeničino prošnjo uslišali in to pospremili z objavo na družbenem omrežju Twitter: "Zate vse," so zapisali.

