Adele z novim singlom podira rekorde

Za angleško pevko je izjemno uspešen petek. Adele, ki je prihod novega albuma napovedala s singlom Easy On Me, se je namreč že zapisala v zgodovino. Singel je postal najbolj predvajana skladba na platformi Spotify v enem dnevu in tako s prvega mesta izrinila nadvse popularno korejsko fantovsko skupino BTS. Kljub temu, da platforma v naznanilu ni sporočila točne številke, je jasno, da je ta vrtoglava, saj je do sedaj na prvem mestu kraljevala pesem, ki je dosegla kar 11, 4 milijona streamov oziroma predvajanj v enem dnevu. To je izjemen dosežek za pevko, ki je z dosedanjimi hiti dosegla le nekaj več kot milijon streamov.

To pa ni edini dosežek, s katerim se lahko pohvali 33-letnica, ki je z novim hitom zavzela tudi vrh iTunes lestvice. Njen videospot za balado si je na YouTubu ogledalo že skoraj 50 milijonov ljudi, zato je lahko trditi, da njeni oboževalci že nestrpno pričakujejo prihod albuma z naslovom 30, ki bo na police prišel 19. novembra. Tako kot Adelini prejšnji trije albumi se tudi ta nanaša na določeno obdobje njenega življenja, natančneje na čas, ko se je poročila z dolgoletnim partnerjem in očetom svojega sina, Simonom Koneckim, ter se nato isto leto z njim tudi razšla.

Adele je v nedavnem intervjuju izjavila, da je bil album posnet, da bi svojemu 9-letnemu sinu pomagala razumeti, zakaj se je ločila: "Želela sem mu pojasniti, kdo sem in zakaj sem se prostovoljno odločila, da bom njegovo življenje uničila v iskanju svoje sreče," je dejala za revijo Vogue. "Včasih je bil (zaradi ločitve) zelo nesrečen. In to je zame prava rana, za katero ne vem, ali jo bom kdaj uspela zaceliti," je dodala zvezdnica, ki je sedaj srečna v zvezi z agentom LeBrona Jamesa, Richem Paulom.