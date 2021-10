Adele z novo fotografijo napovedala izid albuma

Priljubljena pevka Adele je poskrbela za veselo novico, saj je končno napovedala izid novega albuma. No, vsaj za njene oboževalce je to nedvomno novica dneva, saj so na ta datum nestrpno čakali več let. Nov album je naslovila ''30'', izšel pa bo že naslednji mesec, 19. novembra.

33-letna Adele je svoj novi četrti album naslovila 30, izšel pa bo 19. novembra. Britanska pevka je zadnje tedne svoje oboževalce dražila z novo glasbo, tako da jim je v javljanju v živo na Instagramu pred dnevi predvajala delček novega singla Easy On Me, ki bo uradno izšel v petek, 15. oktobra.

Zvezdnica se je zdaj oglasila na družbenih omrežjih, kjer je objavila svojo novo barvno fotografijo, na kateri pozira s strani, ter zraven kratko in jedrnato zapisala: "30 – 19. novembra." Ob tem je še delila daljši zapis, v katerem je spregovorila o svojih čustvenih travmah, ki so bile 'material' za njen novi album, prvi v zadnjih šestih letih. "Ko sem ga pred skoraj tremi leti začela snovati, nedvomno nisem bila blizu tistega, kar sem želela biti. Ravno nasprotno. Zanašam se na rutino in doslednost, da se počutim varno, vedno sem se. In vendar sem se zavestno, celo voljno vrgla v ta labirint absolutnega nereda in notranjih nemirov!" je zapisala ob napovedi novega albuma.

Priljubljena pevka v zapisu navaja, da je v najmirnejšem obdobju svojega življenja, potem ko je "boleče obnovila" svojo hišo in svoje srce, ter pojasnjuje, da ta album pripoveduje ves proces, ki ga je prestala. V sporočilu za javnost je še zapisala, da je bilo to obdobje ''najbolj turbulentno'' v njenem življenju, tako da lahko brez vsakega dvoma rečemo, da lahko njeni oboževalci pričakujejo zelo izpovedne in čustvene pesmi, kakršnih smo od nje sicer že vajeni. Svoj zapis pa je sklenila z besedami: "Dom je tam, kjer je srce." Album nosi naslov 30, in sicer gre za starost, ko se je pevka poročila z dolgoletnim partnerjem in očetom svojega sina, Simonom Koneckim, še isto leto pa sta se tudi razšla. Pevkini oboževalci so morali na njen novi glasbeni izdelek čakati kar šest let – svoj zadnji album z naslovom 25 je namreč izdala leta 2015, pred tem pa so poslušalci uživali ob materialu z izdaj 19 (izšla leta 2008) in 21 (izšla leta 2011).