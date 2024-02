Adele zaradi bolezni preložila nastope: Spet sem zbolela

OGLAS

Adele je bila zaradi bolezni prisiljena preložiti svojo rezidenco v Las Vegasu. To je že drugič, da je morala pevka preložiti gostovanje v tem mestu – prvič po tem, ko je njeno ekipo leta 2022 prizadela pandemija. Britanska pevka je novico sporočila na družbenem omrežju, kjer je zapisala: "Na žalost se moram ustaviti in prekiniti svoje gostovanje v Vegasu."

Adele je znova zbolela in prestavila koncerte v Las Vegasu. FOTO: AP icon-expand

Pojasnila je, da je sprva zbolela ob koncu svojih lanskoletnih nastopov, ki jih je že opravila v Las Vegasu v začetku novembra, preden si je vzela praznični premor. Nato je razložila, da se ji do 19. januarja, ko so se koncerti nadaljevali, ni uspelo dovolj spočiti in se do konca pozdraviti. Od takrat je imela 12 nastopov.

Zvezdnica ima v pogodbi zapisano, da bo v času trajanja gostovanja v Las Vegasu tam nastopala vsak petek in soboto, novi datumi desetih preloženih koncertov so premaknjeni na konce tedna v marcu, imetniki vstopnic pa bodo informacije o njih dobili takoj, ko bo to mogoče. Njeno gostovanje v Las Vegasu je bilo sprva načrtovano za januar 2022, a je bilo odpovedano le dan pred prvim koncertom, ko je objokana Adele sporočila, da še ni pripravljena za nastope, prestavili pa so jih za dva meseca. Pevka je v sporočilu dejala, da je njeno srce zaradi odpovedi zlomljeno, in pojasnila, da je nekaj članov njene ekipe zbolelo za covidom in zato nastopi niso pripravljeni, kot bi si sama želela, da so.