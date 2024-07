Adele znova napovedala 'daljši odmor' od glasbe

OGLAS

Čeprav so nedavno zaokrožile govorice, da bo Adele po nastopih v Nemčiji izdala novo glasbo, jih je sedaj utišala kar sama pevka, ki je dejala, da se namerava za daljše obdobje umakniti in si privoščiti odmor od glasbe. "Moj tank je trenutno prazen," je pred 10-dnevnim gostovanjem v Münchnu povedala nemški televizijski mreži ZDF.

Adele se bo znova za daljše obdobje umaknila z odrov. FOTO: Profimedia icon-expand

"Nimam novih glasbenih načrtov. Po vsem tem si želim daljšega odmora od glasbe, za nekaj časa pa se želim posvetiti drugim kreativnim stvarem. Tudi doma ne pojem, ali ni to čudno?" je vprašala zvezdnica, ki je zadnji dve leti gostovala v Las Vegasu, kjer je vsak vikend po 90 minut nastopala pred štiri tisoč poslušalci, zadnjič pa bo tam nastopila novembra. Ob tem je razkrila, da je bilo gostovanje zanjo zelo čustveno naporno: "Kljub temu, da ne gre za veliko občinstvo, je bila to zelo čustvena izmenjava. Prepričana sem, da bom to še bolj občutila po koncertih v Münchnu, a je to pozitivna stvar. Res gre za pravo izmenjavo energije."

A vsak nastop v Vegasu ni šel po njenih načrtih. Junija je na enem od koncertov jezno preklela enega od obiskovalcev, ki je vzklikal proti istospolno usmerjenim. "Si prišel na moj koncert in vzklikaš proti njim? Ne bodi tako neumen. Če nimaš nič lepega za povedati, raje molči," mu je sporočila z odra. Ko so jo povprašali o omenjenem dogodku, je pevka priznala, da jo je bilo preprosto vznemiriti. "Vse me razjezi. Preprosto vse. Stara sem 36 let. Sedaj sem stara in tečna," je povedala za ZDF.