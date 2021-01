Adelin prijatelj slišal njen novi album: Izjemen je

"Slišal sem nekaj skladb z albuma, tako izjemen je! Ta glas je kot stari prijatelj," je Alan dejal v intervjuju za Grazio . Med drugim je dejal, da včasih naleti na komentarje, da ima kakšen izvajalec podoben glas kot Adele, ampak ko še enkrat poslušaš Adelin glas, pravi, veš, da je unikaten in da je Adele samo ena. Novinarko Michelle je nato zanimalo, ali je v tem času 'shujšal' tudi njen glas? Spomnimo, da je Adele v preteklem letu izgubila ogromno kilogramov . Na njeno vprašanje se je odzval z besedami, da ni strahu in da je njen glas ostal isti.

O Adelinem novem glasbenem materialu se je že veliko govorilo v lanskem letu, vse glasnejše pa so govorice, da bo luč sveta ugledal že naslednji mesec. No, nekateri, ki jim Adele zaupa in da nekaj na njihova mnenja, pa so že lahko slišali nekaj skladb in si ustvarili prve vtise.

Pevka je nov glasbeni material nazadnje izdala leta 2015 z naslovom25, na njem pa najdemo uspešnici, kot sta Hello inSend My Love (To Your New Lover). Omenjeni album – tretji studijski po vrsti – je dobil pet grammyjev, med drugim tudi zlati gramofon za album leta.