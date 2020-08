Adrenalinski koncert v središču Ljubljane: skupina Imset nastopila na višini 70 metrov

"S tem nastopom smo se za nekaj časa napolnili z adrenalinom – direktno v žilo,"se je po spustu na teraso stolpnice TR3 slikovito izrazil pevec in novi glas Hitradia Antena Jaka Peterka in nadaljeval, "najtežje je bilo splezati čez rob strehe, sploh Žigu in Jaki, ki sta morala čez spraviti tudi svoja inštrumenta. Ko pa smo začeli igrati prvo pesem, so nas prevzeli super občutki: 'Noro, imamo koncert 70 metrov nad Ljubljano!' Vsaj jaz sem se hitro sprostil in se prepustil užitku."