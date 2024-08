Aerosmith zaradi trajne poškodbe glasilk Stevena Tylerja ne bodo več nastopali

"Sprejeli smo srce parajočo, težko, a nujno potrebno odločitev, da se kot skupina bratov upokojimo in ne nadaljujemo koncertnih turnej. Besede ne morejo opisati, kako hvaležni smo vsem, ki so nas želeli pospremiti na tej zadnji turneji," so nadaljevali in se zahvalili oboževalcem za njihovo nenehno podporo: "Hvala, naša Modra vojska, vaša iskra je vnela ogenj, ki je gorel več kot pet desetletij. Nekateri med vami ste bili z nami od začetka, vsi skupaj pa ste zaslužni, da smo ustvarjali rokenrol."