Najnovejša pesem Kontradikshn Ne možeš na after se morda zdi na prvi posluh zabavna klubska zavrnitev, v resnici pa precej ostrejše sporočilo o manipulaciji, nasilju in postavljanju meja. Pesem je poleti izšla kot singel, nedavno pa je dobila tudi vizualno podobo v videospotu, v katerem v bleščečem nočnem klubu pravila igre narekujejo Anja Baškovč, Tajda Kozamelj in Lea Vaupotič, pod vodstvom režiserja Jake Ceglarja.

KONTRADIKSHN - Pero FOTO: Bruno Smoljanović

Še več kot novi videospot pa pozornost vzbuja preobrazba zasedbe, saj ta v dobrem poldugem desetletju obstoja vstopa v novo obdobje kot elektronski duo. Pero in Matej že pridno snujeta nove pesmi, pri katerih bo imela glavno besedo udarna elektronika – še bolj kot doslej, saj sta jo postavila v osrednje ustvarjalno izhodišče. Okoli elektronskih ritmov gradita sintetizatorje, kitarske linije in vokal, ki bodo, kot napovedujeta, še ostrejši in neposrednejši.

Ali je prehod iz tria v duo posledica tega, da ste našli svoj novi zvok, ali tega, da ste prerasli starega?

Pero: "Verjetno oboje. Ampak to se ni zgodilo kar tako, čez noč, tlelo je že nekaj let. Tako, da smo slekli Kontradikshn do ključnega vprašanja – iz česa je jedro in kam nas pelje naprej? Kaj si želi in zakaj obstaja? Elektronika in 'pankoidnost' sta že od nekdaj v našem DNK-ju, a zdaj dobivata prostor, da gresta do konca. Do zadnje kaplje motornega olja in zadnjega umazanega kotička naše zavesti. Pelamo! Toliko je še stvari za povedati in za doživeti ... zakaj torej ne bi šli do konca, lahko kaj izgubimo?" Sprememba se bo poznala tudi na odru. Elektronska oprema bo prevzela glavno ritmično vlogo, starejše skladbe pa bodo dobile nove aranžmaje in drugačno koncertno podobo. Njihov prepoznavni nuklear-elektro rock tako dobiva še izrazitejši elektronski značaj. Novo smer bo napovedal singel The Noise in the Back, ki bo naslednji korak v njunem ustvarjanju.

KONTRADIKSHN - Matej FOTO: Bruno Smoljanović

Če naj bi bil The Noise in the Back zvočni manifest novega Kontradikshn, kaj želite, da poslušalec po prvem poslušanju začuti – in kaj razume šele pozneje?

Pero: "Glasba zveni mogočno, ko je posnetih najmanj možnih elementov. Naš prihajajoči singel je prav takšen – minimalen, ampak 'seka'. Poslušalec naj sprva začuti pulz, bas, t. i. 'podn', ki ga nagonsko vabi, da ostane buden in navzoč dolgo v noč. Nato se lahko vsake toliko vpraša 'kaj se dogaja?' in da ga po desetem poslušanju začne skrbeti, da ga bodo sosedi prijavili na policijo za motenje javnega reda in miru. Reda ni, miru še manj, v ozadju pa se sliši šum, ki je čedalje bližje ... Drži pa tudi, da sem velikokrat rad glas tistih, ki si biti glasen ne morejo privoščiti." Kontradikshn so v šestnajstih letih prevozili veliko koncertnih kilometrov, odigrali več kot 130 koncertov v trinajstih državah, izdali tri albume in raziskovali meje med elektroniko, rockom, industrialom in punkom. Lanski album Intro jih je predstavil v maternem jeziku, angleška besedila na ploščah Reframing in Ahead of Ourselves pa so na tretjem albumu v slovenščini tako postala še bolj neposredna in osebna. Če njihov najnovejši videospot sporoča, da ni mogoče priti na vsako zabavo, Kontradikshn z novo postavo dokazujejo, da je v glasbi vedno čas za nov začetek. In tokrat očitno z močnejšim elektronskim utripom.

Kaj je torej tisto, česar si danes kot Kontradikshn upate, česar si pred desetimi leti še niste?