Agropop o novi pesmi: Želimo si, da bi bili Slovenci spet enotni

Aleš Klinar - Klinči ob izidu nove pesmi in spota skupine Agropop Zapojmo pravi Slovenci pravi: "Želim si, da bi Slovenci znova postali enotni!" Klinar dodaja, da je bil Agropop vedno skupina za ljudi: "Želimo si, da pozabimo na leve in desne, na zgornje in spodnje, na razlike in zamere. Dvignimo slovenske zastave, objemimo se in zapojmo skupaj," še poziva Klinar. Legendarna skupina, ki letos praznuje 40 let, pravi, da je pesem novo poglavje, saj nadaljuje zgodbo njihove kultne pesmi Samo milijon nas je iz leta 1987.

Agropop je bil vedno nekaj več kot le glasbena skupina. Bil je gibanje, ki je v ljudi vnašal sproščenost, veselje in narodno zavest. Delali so po občutku, brez velikih načrtov. Ljudje so jih imeli radi, ker so bili iskreni, malo nori in provokativni. Njihove pesmi so prepevali vsi, od otrok do odraslih, nastopali so na velikih odrih, veselicah, v diskotekah, pa tudi v šolah in po dvoriščih. Pred kratkim so sporočili novico, ki je razveselila predvsem tiste, ki so ob njih odraščali, in sicer da se po petindvajsetih letih vračajo na odre.

Pod novo pesem se tudi tokrat podpisuje idejni vodja skupine in avtor mnogih slovenskih uspešnic Aleš Klinar Klinči, ki pravi, da si želi, da bi Slovenci znova postali enotni. Agropop je vedno znal povezovati. Od rahlo zafrkantnih, šaljivih začetkov, do pesmi, ki so imele močno sporočilo.