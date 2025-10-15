Agropop o novi pesmi: Želimo si, da bi bili Slovenci spet enotni

Agropop je bil vedno nekaj več kot le glasbena skupina. Bil je gibanje, ki je v ljudi vnašal sproščenost, veselje in narodno zavest. Delali so po občutku, brez velikih načrtov. Ljudje so jih imeli radi, ker so bili iskreni, malo nori in provokativni. Njihove pesmi so prepevali vsi, od otrok do odraslih, nastopali so na velikih odrih, veselicah, v diskotekah, pa tudi v šolah in po dvoriščih. Pred kratkim so sporočili novico, ki je razveselila predvsem tiste, ki so ob njih odraščali, in sicer da se po petindvajsetih letih vračajo na odre.
Pod novo pesem se tudi tokrat podpisuje idejni vodja skupine in avtor mnogih slovenskih uspešnic Aleš Klinar Klinči, ki pravi, da si želi, da bi Slovenci znova postali enotni. Agropop je vedno znal povezovati. Od rahlo zafrkantnih, šaljivih začetkov, do pesmi, ki so imele močno sporočilo.
Klinar pravi, da je bil njihov recept vedno preprost – iskrenost. Ljudje so jih imeli radi, ker niso igrali vlog, ampak so bili to, kar so. "Agropop ni bil nikoli bend za fine salone. Bil je bend za ljudi. Igrali smo, kjer so bili veseli obrazi, kjer se je pelo, plesalo in nazdravljalo življenju. In tudi zato smo se vrnili, tega v Sloveniji trenutno manjka," pravi Klinar in doda: "Želimo si, da pozabimo na leve in desne, na zgornje in spodnje, na razlike in zamere. Dvignimo slovenske zastave, objemimo se in zapojmo skupaj."
