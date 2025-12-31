Agropop ogreli Ljubljano: 'Srce je močnejše od mrazu'
Praznično vzdušje je vse bližje vrhuncu, ulice so polne in po njih se poleg vonja po kuhanem vinu širi glasba z odrov na prostem. V ponedeljek so na Kongresnem trgu prestolnice odmevale viže harmonike – pravo veselico v spremstvu plapolanja slovenskih zastav so priredili Agropopovci in Fehtarji. Takoj po nastopu smo kljub mrazu pred mikrofon ujeli staroste slovenskih odrov.
