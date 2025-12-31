Naslovnica
Agropop ogreli Ljubljano: 'Srce je močnejše od mrazu'

Ljubljana, 31. 12. 2025 08.55 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
Alen Podlesnik Ota Širca Roš
Agropop

Praznično vzdušje je vse bližje vrhuncu, ulice so polne in po njih se poleg vonja po kuhanem vinu širi glasba z odrov na prostem. V ponedeljek so na Kongresnem trgu prestolnice odmevale viže harmonike – pravo veselico v spremstvu plapolanja slovenskih zastav so priredili Agropopovci in Fehtarji. Takoj po nastopu smo kljub mrazu pred mikrofon ujeli staroste slovenskih odrov.

agropop kongresni trg koncert

Skupina Victory pred koncem leta z darilom za oboževalce

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
31. 12. 2025 10.03
Skrbno izbiram beseda ,a cenzura deluje na polno.
Odgovori
+2
3 1
nemski_ovcar
31. 12. 2025 10.14
Škoda časa sploh še kaj komentirati nac24ur
Odgovori
+3
3 0
Lens
31. 12. 2025 10.01
Močnejše od mraza in ne "močnejše od mrazu".
Odgovori
+1
2 1
AugustLandmesser
31. 12. 2025 09.49
super...sedaj bodo vsi, ki sovražijo trubače in jug veselo krulili do onemoglosti...." jožek moj...." ...opaaaa...juhuuuu....agropop je vedel kaj počne in kaj poje....ijaaa ijaaaa ooooooo ....
Odgovori
-7
1 8
Jožajoža
31. 12. 2025 09.34
super,spontana zelo obiskana zabava.samo, da ni politični zbor janšistov,kot so bili harmonikaši.turiste vse potovalne agencije pozivajo, da se kot turist v ljubljani, izogibajo janšističnih zoborovanj janšistčne sekte.so nevarni,nepredvidljivi in sovražno nastrojeni do tujcev in drugaćnih.
Odgovori
-6
2 8
nelevnedesen
31. 12. 2025 10.19
Katere vse agencije?
Odgovori
0 0
Teleport
31. 12. 2025 10.22
Joža spet meče.
Odgovori
+1
1 0
