Agropop se po 40 letih vračajo na odre

Po številnih legendarnih uspešnicah, neuradni slovenski himni Samo milijon nas še živi in kar dolgem premoru, se sloviti Agropop, letos vračajo na sceno in seveda ohranjajo svoj šaljivi in domoljubni značaj.

"Agropop Srečna familija in širše-Srečna Slovenija in Srečen POP TV, da bi bog dal, da bi bil še naprej," nam je ob predstavitvi nove pesmi povedal ustanovitelj skupine Aleš Klinar Klinči. "Nova pesem je takšna zelo agropopovska, govori sicer o letu 2025 in eni posebni slovenski družini, ki ji je vseeno, kaj se dogaja v dolini, oni so pač hribovci, se pravi trdo delajo, zjutraj slovensko zastavo obesijo, potem se malo napijejo, potem malo spet delajo, nato pa na babe skočijo. In babe na dečke," je še povedal.

Po premoru se skupina vrača polna novih načrtov in tudi okrepljena z novimi močmi.

"Mi smo super, ker imamo zdaj mlade sile. S Poletom Poljanškom sva od stare ekipe, te mlade sile pa so nam prinesle spet tisto veselje in šaljivost, ki jo bomo gojili," je o novih okrepitvah v skupini dejal Klinči.

Agropop je torej nazaj. Na dan norcev, z novo misijo in tudi v novi stari kravji preobleki.

"Nobena krava ni umrla, to moramo povedati zaradi zaščite živali. To je vse umetni poliester, tako da se hitro vžgemo," je še dodal Klinar.