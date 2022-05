Ain't Harmony predstavljajo svoj prvi singel

Ain't Harmony je skupina petih mladih, iskrivih in iskrenih deklet, ki se je javnosti bolje predstavila v lanski oddaji Slovenija ima talent. Preden so se združile v skupino, se je vsaka posebej učila solo petja pri učiteljici Nataši Nahtigal na Akademiji za glas. Leta 2016 jih je Nataša povezala v ''skupino za harmonije'', kjer so nadgrajevale svoje znanje pevskega harmoniziranja. Vaje za harmonijo so med njimi spletle močno prijateljstvo in kmalu je dozorela ideja, da bi delo skupine delile na odrih.

Ain't Harmony prepevajo popularno sodobno glasbo z dodatkom več harmonij. Do sedaj so se osredotočale in izvajale le priredbe znanih skladb, sedaj pa mlade pevke predstavljajo svojo prvo pesem z naslovom ''Hočem da'', za katero so posnele tudi videospot. Ob tem dogodku bodo pripravile koncert v domačem klubu Blunout. V tekočem letu želijo ustvariti še večji repertoar avtorskih pesmi, predvsem pa bi rade razširile svojo strast v glasbi na področje ustvarjanja in pisanja glasbe.

icon-expand Ain't Harmony FOTO: Klemen Ruperčič

"V trenutku, ko smo prvič slišale pesem, smo se zaljubile in jo vzele za svojo. Nam ta pesem predstavlja korak naprej na naši glasbeni poti. Prve ne pozabiš nikoli. Tudi same smo bile nekaj časa ločene in brez skupnih vaj in smo komaj čakale, da se spet vidimo, družimo kot včasih. Hočem, da je spet vse po starem. Da nisem več ujeta v težavah trenutnih dni, ampak srečna in zadovoljna. Vedno se stvari reši in obrne v pravo smer in spet posije sonce. Vsak od nas ima slaba obdobja, ampak vera v pozitivo nas žene naprej," pravijo punce o novi skladbi in primaknejo še nekaj pripetljajev s snemalnih dni: "Snemanje v studiu nam je vzelo kar nekaj časa, ker nas je tako veliko. Težje je posneti pesem, kjer imaš več pevcev, saj se je treba ukvarjati s toliko detajli. Tako kot velikokrat v zaodrju smo si tudi med snemanjem vzele nekaj časa za druženje, ostali čas pa smo pridno tipkale za računalnikom. Vsaka od nas je polno zaposlena tudi s študijem ali delom, zato vsak prosti trenutek izkoristimo za ustvarjanje."

icon-expand Ain't Harmony predstavljajo prvi singel. FOTO: Klemen Ruperčič