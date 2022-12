Ain't Harmony s priredbo božične pesmi oboževalce navdušila pred prazniki

Slovenska glasbena zasedba, ki smo jo v lanskoletni sezoni šova Slovenija ima talent spoznali pod imenom Ain't Harmony, je toplino božiča prinesla kar v naše domove, ko so se njene članice odločile v javnost lansirati priredbo svetovne uspešnice Mariah Carey, All I want for Christmas. Pesmi prilagajo tudi videospot, ki so ga z ekipo posnele v parku Arboretum Volčji potok in zimske idile tam ni primanjkovalo.

Dekleta iz skupine Ain't Harmony smo spoznali v oddaji Slovenija ima talent, odprte pa so že nove prijavnice za prihajajočo sezono. "Naši poslušalci vedo, da pri glasbenem ustvarjanju najraje odkrivamo harmonije. In da to poskusimo s prav vsako pesmijo, ni skrivnost (smeh). Za prav to priredbo pa smo se odločile, ker smo jo po enem izmed lanskih nastopov tako vzljubile, da se od nje enostavno nismo mogle ločiti. Želimo si, da bi tudi v najbolj čarobnem času v letu skozi glasbo čutili delček nas. Glasba je tisto, kar povezuje," pove Katarina, ki skupaj z Niko, Nino in Špelo sestavlja dekliško skupino Ain't Harmony, ki so jih že po avdicijskem nastopu označili za senzacijo. V polfinalu pa so še enkrat potrdile mnenja občinstva. icon-expand Ain't Harmony je predstavila priredbo božične pesmi. FOTO: Arhiv izvajalca Poleg avtorskih pesmi na odru izvajajo še priredbe največjih svetovnih uspešnic, ki jih predstavijo na prav poseben način. "Zadnje mesece smo res veliko ustvarjale in večino časa preživele v studiu, kjer so nastajali tako priredbe kot avtorski komadi. Tisti, ki nam sledite na socialnih omrežjih, veste, da kmalu prihaja tudi glasbeno sodelovanje – s kom, pa še zaenkrat ostaja skrivnost," so še povedala dekleta. Kljub prihajajočim praznikom pa dodajo še, da nikakor ne počivajo in da vam v novem letu pripravljajo še več glasbenih presenečenj.