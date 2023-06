Ain't Harmony z novo poletno pesmijo napovedujejo zabave do jutra

Dekliška zasedba Ain't Harmony, ki smo jih spoznali v lanski sezoni šova Slovenija ima talent, predstavlja novo poletno pesem, s katero napovedujejo zabave do jutra. Prav zato je bil naslov pesmi Do jutra logična izbira, punce pa s skladbo praznujejo tudi svoje dolgoletno prijateljstvo. Na snemanju videospota so zelo uživale, saj so ga posnele na Gorenjskem in v družbi svojih prijateljev, ena od članic pa je imela priložnost prvič v življenju voziti cabrioleta.

"Nas povezuje tako lepo dolgoletno prijateljstvo in zamislile smo si, da bi to prikazale tudi v novi pesmi. Da gremo dekleta na en tak lušten 'road trip', kjer nas na cilju čakajo vsi naši prijatelji in potem se zabavamo do jutra," je o novi pesmi povedala članica skupine Ain't Harmony Nika Svetlin in dodala, da gre za pesem s poletno energijo. "Vse poletne zabave trajajo do jutra, včasih sploh ne gremo domov," je še dodala v smehu.

icon-expand Videospot za novo pesem so članice skupine Ain't Harmony snemale na Gorenjskem. FOTO: Arhiv izvajalca

Kakšen nasvet bi dale mlade glasbenice vsem tistim, ki so morda že malo v letih in ne morejo zdržati do jutra? "Pomaga en dober spanec pred zabavo," je razkrila Nina Pintar, medtem ko je Nika dodala, da ima sama preizkušen recept, ki jo drži po konci. "Sem testirala, da če piješ gin in tonic, lahko zabavo še podaljšaš," se je pošalila. Pesem je nastala že jeseni, a so se zaradi njene energije odločile, da jo izdajo šele poleti.

icon-expand Dekletom so se na snemanju videospota pridružili njihovi prijatelji. FOTO: Arhiv izvajalca

Novi pesmi so punce priložile tudi videospot. "Snemale smo na Gorenjskem, v ozadju smo imele čudovito gorovje, lovile pa smo lep sončen dan, ker smo morale zaradi slabega vremena snemanje dvakrat prestaviti," je povedala Nina, ki je na snemanju prvič vozila cabrioleta. "Tudi jaz sem ga hotela, pa mi snemalna ekipa ni dovolila," je svoj lonček pristavila Nika in dodala, da so piko na i celotnemu videospotu pridali njihovi prijatelji. Pri snemanju so sodelovale z ekipo Multiversed production, pod glasbo in besedilo pa so se tokrat podpisali Aleš Marjetič, Cherie Lucas in Trkaj.

icon-expand Nina je na snemanju prvič vozila cabrioleta, Niki pa snemalna ekipa tega ni dovolila. FOTO: Arhiv izvajalca