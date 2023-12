Ajda Stina Turek in Peter Vode o božičnem duetu: Ideja je padla na kavi

Nepričakovan obisk pri prijatelju na kavi se lahko spremeni v božični duet. Tako se je zgodilo pri Ajdi Stini Turek in Petru Vodetu. Glasbena prijatelja, ki sta svoj pevski talent pokazala tudi na odru šova Slovenija ima talent, se poznata že več kot desetletje, a sta šele zdaj ustvarila skupno pesem, na katero sta zelo ponosna. Kot pravita, je odlična za praznični čas, saj govori o božičnem čudežu v ljubezni.

Ajda Stina Turek in Peter Vode sta se spoznala na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer sta skupaj študirala jazz petje, a sta si postala blizu kasneje, ko sta oba študirala jazz v Bostonu. Čeprav je od tega že več kot desetletje, pa sta šele zdaj ustvarila svojo skupno pesem. Kako je prišlo do sodelovanja?"Sama sem bila slučajno v njegovih koncih, pa sem ga poklicala, če se lahko ustavim na kavi. Potem mi je Peter pokazal nekaj svojih pesmi, na katerih dela. Ena od njih mi je bila zelo všeč in predlagala sem mu, da mora biti ta pesem v duetu. Pa mi je takoj rekel, kaj če bi naredila to pesem skupaj," je o rezultatu obiska in prijateljske kave povedala Ajda.

icon-expand Ajda Stina Turek in Peter Vode predstavljata svoj prvi duet. FOTO: Urška Miklič

Peter je avtor besedila, glasbe in aranžmaja, saj pevka zaradi priprave na šov Slovenija ima talent, v katerem je nastopila v polfinalu, ni imela veliko časa."Besedilo govori o božičnem čudežu v ljubezni. O ženski in moškemu, ki se spominjata lanskoletnega božiča, ko sta se spoznala, a nihče od njiju noče priznati, da sta bila drug za drugega zainteresirana. Tako sta v pesmi drug do drugega šaljiva in nagajiva. Božični čudež pa je poskrbel, da sta zdaj par. To je ena taka sladka in nagajiva skladba," sta glasbenika opisala svojo novo pesem, ki je izjemno primerna ravno v tem prazničnem času.

icon-expand Ajda je na oder Talentov stopila drugič in dobila Marjetkin zlati gumb. FOTO: Urška Miklič

Glasbenika sta sicer sodelovala že večkrat, a to je tokrat njun prvi skupni duet. "Včasih mu jaz posnamem kakšne spremljevalne vokale, on pa večkrat naredi aranžmaje za spremljevalne vokale za moje skladbe. Tokrat sva prvič posnela duet in meni se zdi res dober! Še sama ne vem, zakaj je do tega sodelovanja prišlo šele zdaj, ampak je res odličen izdelek in sem zelo vesela," je povedala pevka in dodala, da je prijatelju popolnoma zaupala, saj ve, da je, kot pravi sama, odličen glasbenik in pisec pesmi.

icon-expand Glasbenika sta sicer sodelovala že večkrat, a to je tokrat njun prvi skupni duet. FOTO: Urška Miklič

December diši po praznikih in božičnem vzdušju, Peter pa je priznal, da je njemu najbolj všeč glasba. "Še posebej imam rad božično glasbo. Meni to zelo paše, pa tudi piškote imamo vsi radi," je zaupal stari znanec šova Slovenija ima talent, letošnja polfinalistka pa se z njim strinja. "Meni so zelo všeč lučke in vsi okraski. Seveda mi je všeč tudi glasba," je razkrila.

icon-expand Peter Vode je nastopil v prvi sezoni šova Slovenija ima talent. FOTO: Urška Miklič

Tako Ajda kot tudi Peter sta sodelovala že v prvi sezoni našega šova, na trenutno najbolj priljubljeni oder v Sloveniji pa imata same lepe spomine. "Meni je bila to potrditev, ker takrat sam še nisem bil na resni glasbeni poti. Učil sem se kitaro in zraven pel. Potem sem ugotovil, da bi se lahko šolal. Enako so mi sodelovali ljudje okoli mene, ki so o glasbi vedeli veliko več kot jaz," se je spominjal pevec, ki se za razliko od svoje glasbene kolegice še ni odločil, da se ponovno pokaže v omenjenem šovu. "Trenutno še iščem svojo identiteto s svojimi avtorskimi skladbami," je priznal. Ajda se je na oder Talentov vrnila in dobila Marjetkin zlati gumb. "Ta nastop letos je bil nekaj neverjetnega in zelo sem vesela, da sem imela to izkušnjo. Da ima glasbenik lahko tak šov za sabo, je potrebno veliko denarja, in zelo sem vesela, da sem imela tukaj priložnost to izkusiti," je poudarila in dodala, da je bila to zagotovo dobra odskočna deska, čeprav se v finale ni uvrstila.

icon-expand Pesem govori o ženski in moškemu, ki se spominjata lanskoletnega božiča, ko sta se spoznala, a nihče od njiju noče priznati, da sta bila drug za drugega zainteresirana. FOTO: Urška Miklič