Ajdovski Mart in njihovi analogni jazzovski akvareli

MART - Tema

Kompozitorski, še prej pa izvedbeni igrivosti, tudi domiselnosti ter zlasti predanosti in ambicioznosti ajdovske contemporary-jazzovske (sodobnejše džezovske) zasebe gredo le pohvale. To velja tudi leto 2025, ki v evoluciji kvarteta predstavlja nov mejnik. Njihov album Tema naj bi bil kljub skupnim tridesetim minutam trajanja, vsoto sestavljajo štiri skladbe, res album. Čeravno Spotify sugerira, da gre zgolj za EP. Dopadljivo fraziranje še vedno mladega članstva Mart je posebej eksáktno v dveh komadih. Funkoidnima in na trenutke delno prog-rockovskima Ruski čaj in Wd Nzadi Znaj značaj odmeri ravno dolgotrajnost gradiranja temeljne fraze. Medtem ko Takoj po zčjtri in naslovna Tema doživljata bolj kontrastna modula.

Navidezna prostranost poslušalca lepo zasanja, tj. ga odnese še veliko dlje. Dobro tempirana ritmična raznolikost albumskemu konceptu dodaja še več pristnosti. In tu nastopi priložnost za ključni kritiški očitek. Mart so, tako kot njihova sveža izdaja, analogna etnija. Bržčas preveč, preveč vztrajno taka. Pred desetletjem so bili v tem modernem jazzovskem segmentu vodilni GoGo Penguin iz angleškega Manchestera. Letos je to povsem blaženi in umirjeni newyorški trio Okonski. Zato si pogosto pravim, da bi bilo nemara (še) bolje, če bi Mart, nekoč pač že, sebi dovolili sestop v pravo, realno, in ne le tolažilno sodobno jazzovsko sfero. V polje, ki ga, na primer zaseda londonska (in širše) zasedba bobnarja Yussefa Dayesa. V tem namišljenem komplotu bi precej več Martove mesenosti pričakoval – in prepričan sem tudi dobili- od klaviaturista in basista. Pa saj. Enak pomislek sem tako ali drugače v zadnjih sezonah že sporočil tudi številnčnejšima ansambloma (številčnejšima zaradi pihalcev in trobilcev), tako Idrijčanom Divje jezero in zaenkrat ugaslim PiJammies.