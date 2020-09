Aktualne prilagoditve Madame, BTS in Capital Crew

To je šele drugi resen poskus panslovenske zasedbe mladih glasbenih akademikov. Topel funky napev, v katerem se pretakajo pop, soul, R&B in kanec jazza ušesom brezpogojno prija. Struktura skladbe Black Thoughts ni posebej drzna, je pa nalet pevke Klare Veteršekskrajno odločen in v nadaljevanju pohvalno suveren. Resnično prikupno. Sumim, da bomo ekipi Funk Fu v prihodnje laskali še glasneje, enako kot temu sorodnima bendoma WCKD Nation in Pi Jammies. Naj nam funka ne zmanka.

Ocena: 5

2. BTS - Dynamite