Akustični Big Foot Mama: Šli smo iz svojih okvirjev

"Jaz mu rečem vodni rezervoar bas. To je lesena stopnica na kateri se je spotaknila Celine Dion. Potem pa imamo še vodni rezervoar za pitno vodo, ki da zelo basovski zvok," nam je povedal Alen Steržaj , basist skupine Big Foot Mama .

"Smo šli malo iz svojih okvirjev - tudi ljudje tega od nas niso vajeni. Iščemo druge povezave s svojo glasbeno preteklostjo in jo prenašamo v našo glasbeno prihodnost," je dejal bobnar skupine Jože Habula.

Pevec Grega Skočir pa je dodal: "To je še ena naša neosvojena trdnjava, zato smo se dobro leto nazaj odločili, da se podamo v to oziroma da si svoj praznik prikažemo v hramu slovenske kulture. Sigurno imamo več treme, kot če bi igrali v nekem ogromnem prostoru, kot so Stožice, kjer smo že bili in kjer je vse na glas."

Med poslušalci so bili tudi njihovi glasbeni kolegi. Urša Mihevc, pevka skupine Fed Horses, nam je o legendarnih Bigfootih povedala: "Oni so oblikovali zvočno krajino moje generacije in tudi če ne vem, nato ugotovim, da poznam večino njihovih pesmi - vedno me asocirajo na nekaj iz preteklosti. Ni ravno vsak dan, da sodeluješ z največjim rokenrol bandom v Sloveniji."

"Res je veliko veselje gledati takšen legendaren band, ki gre še globlje in naprej, dela odlične koncerte," pa je dejal glasbenik Marko Hatlak.