Obvezna distanca ni otežila dela samo organizatorjem koncertov. Otežila je tudi romantiko. Na veselicah so se včasih ljudje spoznavali in zaljubljali. Priča ljubezenskim zgodbam je bil tudi Ansambel Saša Avsenika, ki se je vrnil na sceno in že pridno koncertira. Intimni koncerti zanje niso nič novega, saj so akustično verzijo prvič izvedli že pred dvema letoma.