Alanis Morissette izdala novo pesem in napovedala turnejo

Rockerka Alanis Morissette je izdala pesem Reasons I Drink, uvodno skladbo s prihajajočega albuma, ki bo njen prvi po osmih letih. V prihodnjem letu se bo glasbenica podala tudi na turnejoJagged Little Pill, poimenovano po njenem najuspešnejšem albumu iz leta 1995. Poleg tega njena glasba prihaja tudi na Broadway. Album, imenovanSuch Pretty Forks in the Road, naj bi izšel prvega maja prihodnje leto.

Uspešnice 45-letne feministične rockerke so v 90. letih minulega stoletja ubesedile čustva generacije, zdaj jih bo znova mogoče slišati na turneji, ki se bo pričela junija 2020. TurnejaJagged Little Pill bo obeležila 25. obletnico istoimenskega albuma in bo imela 31 postaj. Kanadski rockerki se bosta pridružila alternativna rock skupina Garbage in pevka Liz Phair.

Jagged Little Pill velja za enega ključnih albumov v času razcveta alternativnega rocka v 90. letih. Vplive grungea je glasbenica razširila s pop zvokom, v besedilih pa se je osredotočila na tematiko nasilja in neuspešnih razmerij. Pela je tudi o muhastem nasprotovanju in nezadovoljstvu mladine.

S pesmimi, kot so Ironic, Hand in My Pocket, You Oughta Know in You Learn, je bila plošča sprejeta kot izjava ženske samozavesti. Postala je uspešnica in se uvrstila na seznam najbolj prodajanih albumov vseh časov. Zanjo je Alanis Morissette pri 21 letih dobila grammyja za ploščo leta in s tem postala najmlajši glasbenik s to prestižno nagrado. Album je osnova za muzikal na Broadwayu, ki bo premiero v New Yorku doživel v četrtek.

Pevka, tekstopiska, kitaristka, producentka in igralka Alanis Morissette je znana po svojem mezosopranu. Že kot najstnica je v Kanadi posnela dva dance-pop albuma Alanis in Now Is the Time, mednarodno slavo pa je leta 1995 dosegla z albumom Jagged Little Pill, ki je bil prodan v več kot 33 milijonih izvodov. Sledilo je pet albumov, zadnji je izšel leta 2012. Po svetu je bilo prodanih več kot 75 milijonov izvodov njenih albumov; zaradi njenega uspeha jo je revija Rolling Stone imenovala za kraljico tesnobe alternativnega rocka.