Iz ljubljanskih Križank je v torek zvečer odmeval rap, pospremljen s simfoničnim orkestrom Music for the future. Na videz nezdružljivo so v torek spojili slovenski raperji, ki so se odzvali povabilu stanovske kolegice Masayeh in nastopili na koncertu za družbeno in podnebno pravičnost z naslovom ALARM / H2SO4.