Album Janet Jackson po Justinovem opravičilu znova na vrhovih lestvic

Oboževalci so močno podprli glasbo Janet Jackson, potem ko se ji je zaradi škandala na Super Bowlu opravičil glasbeni kolega Justin Timberlake. Njen album, ki je luč sveta ugledal leta 1986, je znova pristal na vrhovih glasbenih lestvic, pevka pa se je za vso podporo zahvalila v posnetku na družbenih omrežjih.

Janet Jacksonse je po mnogih letih znašla na glasbenih letvicah. Potem ko se ji je javno opravičil Justin Timberlake, so oboževalci znova izkazali interes za njeno glasbo, ki je nastala v osemdesetih letih. Pevec je opravičilo spisal in ga objavil na družbenih omrežjih po tem, ko si je javnost ogledala dokumentarni film Framing Britney Spears.Zaradi presenetljivo težke vsebine so nekateri gledalci takoj zahtevali njegov odziv na preteklo dogajanje.

Janet Jackson se je po Justinovem opravičilu znova znašla na glasbenih lestvicah.

Timberlake je tako izkoristil priložnost in se v paketu opravičil kar dvema damama – Britney ter tudi Janet Jackson, katere kariero je pokopal leta 2004 med nastopom ob polčasu Super Bowla, ko ji je 'ponesreči' odtrgal del oprave, pri čemer je razkrila dojko.

Po zapisu, v katerem je Justin zapisal tudi: "Še posebej se želim opravičiti Britney Spears in Janet Jackson. Vsaki posebej, ker ju imam rad in ker ju spoštujem kot ženski in vem, da mi je spodletelo,"so začeli oboževalci ter mlajša generacija znova odkrivati glasbo Jacksonove. Njen album z naslovomControl, ki je izšel pred 35 leti, je v preteklem tednu znova dosegel vrhove letvic. Pred dnevi pa je postal tudi album, ki je pristal na osmem mestu med največkrat prenesenimi s spleta.

Janet Jackson je po Super Bowlu, na katerem je nastopila z Justinom, zaradi napadov medijev preživljala pravi pekel.

54-letnica se je v posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, oboževalcem za podporo tudi zahvalila: "Pred dnevi sem bila doma sama in sem pričela jokati. Jokala sem, ker sem bila tako hvaležna bogu, da me je blagoslovil z vsem tem, kar mi je dal ..."je uvodoma povedala.

Poudarila je, da je hvaležna za vse oboževalce:"Vsak od vas je nekaj posebnega in vsem bi se rada zahvalila, da ste album Control znova popeljali na prvo mesto. Po 35 letih, nikoli se ne bi mislila, da se to lahko zgodi. Resnično vas cenim in vas imam rada. Hvala vam."

