Album kalifornijske nostalgije glasbenega 'šefa'

Ameriški rocker Bruce Springsteen bo 14. junija izdal novi album, ki ga je opisal kot ploščo draguljev. Prvi album po petih letih temelji na kalifornijskih country uspešnicah iz 60. in 70. let prejšnjega stoletja ter tako obuja zlato dobo Združenih držav Amerike.

Springsteen bo 14. junija izdal devetnajsti studijski album Western Stars. FOTO: Miro Majcen

The Boss, kot ga kličejo oboževalci, se vrača z albumom, ki navdih črpa v nostalgično obarvanih podobah, kot so sončni zahod nad ravno, širno cesto, majhna mesta na ameriškem zahodu in divji konji, ki dirjajo skozi puščavo. "S to ploščo se vračam k svojim solo posnetkom, pesmim, ki so pripovedovale zgodbe ljudi in vsebovale veličastne, filmsko-orkestralne kompozicije," je izjavil glasbenik.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bruce Springsteen, ki bo konec septembra dopolnil 70 let, sicer še vedno odkrito in melanholično poje o stanju ameriškega človeka s svojim značilnim raskavim glasom, vendar pa na svojem 19. studijskem albumu navdiha ne črpa več tako zelo v gospodarskem in moralnem propadanju majhnih mest, ki so del ameriškega industrijskega pasu, temveč v zasanjani nostalgiji južne Kalifornije, ki je globoko zakopana pod zlatim peskom, vendar čaka na svojo vrnitev. Novi album z naslovom Western Stars vsebuje trinajst pesmi, ki po mnenju 69-letnega rockerja zajemajo obsežen nabor ameriških tem, od slavnih avtocest in puščav, občutka izolacije in skupnosti do večnega pomena doma in upanja. Prvi singel z albuma Hello Sunshine je oboževalce razveselil že aprila, zveni pa kot počasna country balada, ki s svojim besedilom povrne upanje zlomljenemu protagonistu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nato je maja sledil še drugi singel Tucson Traino človeku, ki začne spreminjati svoje življenje na bolje. Optimistično besedilo spremljajo klasični instrumenti, vključno z razponom trobil, ki tako poskušajo zapolniti vrzel, ki jo je za seboj pustila smrt Springsteenovega dolgoletnega prijatelja in sodelavca, priljubljenega saksofonista Clarenca Clemonsa. Z Western Starspa se rock legenda poklanja tudi glasbenikom, ki jih je poslušal v svojih mlajših letih, kot so Glen Campbell, Roy Orbison in Harry Nilsson. Vpliv slednjega je še posebej prisoten v pesmi Hello Sunshine. Prihajajoči album tako razkriva nove plasti Springsteena, kalifornijske teme, ki so ga že dolgo fascinirale in prevzemale. Na začetku svoje glasbene poti se je rocker poskušal proslaviti na ameriškem zahodu, ker je bil prepričan, da bi bila njegova glasba tam bolj priljubljena kot v njegovem domačem New Jerseyu na vzhodu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke