'Album nam je zelo všeč, upamo, da bo tudi vam!'

Legendarni Stonesi so nedavno na zanimiv način, z oglasom v lokalnem časopisu, napovedali 24. evropski oz. 26. ameriški studijski album Hackney Diamonds, ki bi izšel 20. oktobra. Veliki dogodek so najavili tudi z ekskluzivnim klepetom z Jimmyjem Fallonom v Londonu, predstavili pa so tudi videospot za pesem Angry.

Kako se predstavi nov album, so tokrat vsemu svetu in cvetu izbranih novinarjev pokazali neuničljivi rokerji The Rolling Stones, ki so v več kot šestih desetletjih kariere prodali okoli 250 milijonov plošč. Ploščo Hackney Diamonds so predstavili na dogodku v londonskem gledališču Hackney Empire. V ekskluzivnem spletnem prenosu prek YouTuba so malce čez 15. uro po našem času tja prispeli frontman Mick Jagger in kitarista Keith Richards ter Ronnie Wood.

icon-expand Stonesi, Keith, Ronnie in Mick, pred gledališčem Hackney Empire v Londonu, kjer so imeli predstavitev novega albuma. FOTO: Profimedia

"Zakaj smo tu?" jih je na začetku vprašal Fallon. "Tukaj smo, da predstavimo nov singel in videospot Angry ter album. Album se imenuje Hackney Diamonds, zato tudi smo v Hackneyju, izšel pa bo 20. oktobra," je povedal 80-letni Jagger. "Imeli smo nekaj idej, na koncu pa smo se odločili za ta naslov, saj smo konec koncev bend iz Londona," je dodal Keith. Seveda pa vse zanima, kaj naslov pravzaprav pomeni. "Gre za žargon, če ti npr. v Hackneyju ponoči razbijejo avtomobilsko okno, te zjutraj pričakajo hackneyjski diamanti, haha," je razložil pevec. "Album je nastal zelo hitro. Rekli smo, da si bomo postavili rok do božiča, pa ga izdamo za valentinovo. Decembra smo posneli kar 23 pesmi. Angry je bila prva pesem, ki je štrlela ven, na Jamajki pa nas je priganjal Andy Watt, naš producent," sta povedala Ronnie in Mick.

icon-expand Plošča Hackney Diamonds bo izšla 20. oktobra. FOTO: Profimedia

"Charlie je četrti član, ki nas gleda od zgoraj, bog ga blagoslovi. Pomagal nam je tudi Steve Jordan, ki nam ga je predlagal prav Charlie, če se njemu kaj zgodi, tako da je vse v redu. Bilo bi precej težje brez Charliejevega blagoslova. Charlieja lahko slišite na Live by the Sword in Mess It Up, na eni pa je tudi Bill Wyman, tako da imate izvirno postavo na eni pesmi na albumu. Če je Angry mešanica jeze in odvratnosti, smo se trudili pesmi uravnotežiti tudi s kakšno balado," so razložili rokerji. "Spominjam se promocije prvega albuma, ko sta prišla novinarja revij NME in Melody Maker, ki smo jima dali svoj album, češ, tukaj imata. Ni bilo nobenega fotografa, plačali smo jima pivo, kritike so bile nekaj srednjega, a prodal se je dobro," se je pošalil Jagger. Fallon jih je povprašal glede pesmi na albumu, kaj pomenijo, pri čemer ni manjkalo dobre volje in smešnih dovtipov, kot so jih sposobni samo Mick, Keith in Ronnie, ki so verjetno doživeli in videli že vse ali veliko več kot običajni ljudje. Keith je Micka pobaral, da ni bil še nikoli v cerkvi, čeprav je Jagger dejal, da je bil vsaj enkrat. "Še vedno se imamo dobro v studiu, smo kot bend, imamo ideje. Ko delujejo, je super, včasih pa tudi ne. Drugi sveti gral pa je igranje na koncertih. O oboževalcih ne razmišljamo, samo prekrižamo prste in upamo, da bo vse v redu," je menil Richards. "V prvi vrsti skušamo zadovoljiti sebe, potem pa se vprašamo tudi, ali bo morda všeč ljudem," je dodal Jagger. Oboževalec Lou je povprašal, ali imajo najboljšo pesem. Jagger se ni mogel odločiti; "Gimmer Shelter ali Jumpin' Jack Flash, če vprašate mene," pa je zatrdil Keith.

icon-expand K albumu so prispevali tudi nekdanji basist Bill Wyman, Paul McCartney, Lady Gaga in Elton John. FOTO: Mark Seliger

Nekdo je tudi povprašal, kaj je skrivnost za srečni zakon med Mickom in Keithom, na kar je Jagger pomodroval, da najbrž "dejstvo, da se ne slišita prepogosto". "Albuma ne bi izdali, če nam ne bi bil zares všeč, pa nismo svojeglavi, res ga imamo radi in upamo, da bo všeč tudi vam," je za konec povedal Jagger, ko so vsi skupaj skočili na noge in po kakšnih dvajsetih minutah odšli z odra. Sledila je projekcija videospota Angry, v kateri igra prelestna mlada igralka Sidney Sweeney, poznana iz serije Evforija in nekaterih filmov. "To je zame največja stvar do zdaj, pesem mi je všeč, takoj se mi je usedla v možgane," je Fallonu navdušeno razložila igralka. V videospotu se seksi prsata lepotica pelje v kadilaku in zapeljivo pleše, medtem ko se na uličnih tablah prikazujejo stari in novi posnetki članov zasedbe iz bogate zakladnice posnetkov njihove glasbene poti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zasedba je leta 2016 izdala album Blue & Lonesome, na katerem so bile blues priredbe, zadnji album izvirnega materiala, A Bigger Bang, pa je izšel leta 2005. Leta 2012 so izdali kompilacijo GRRR!, singel Living in a Ghost Town pa je izšel leta 2020. Skupina je istega leta pričela delo za novi album, a so ga morali prekiniti zaradi epidemije covida-19, nato so leta 2021 končali številne pesmi, kot tudi lani in v začetku letošnjega leta. Pod nove pesmi sta se, kot po navadi, podpisala Jagger in Richards, tri pa sta napisala skupaj s producentom Andyjem Wattom (Angry, Depending On You in Get Close). Med gosti je tudi Paul McCartney, ki je prispeval bas kitaro, nedavno pa se je oglasil tudi nekdanji basist Bill Wyman, ki je dejal, da je po tridesetih letih prvič spet prispeval posnetke za Stonese. Med drugimi slavnimi gosti sta tudi Elton John in Lady Gaga. Obenem pa bo plošča, kot rečeno, vsebovala tudi zadnje bobnarske prispevke pokojnega Charlieja Wattsa, ki je umrl pred dobrima dvema letoma, pa tudi prvega bobnarja skupine Steva Jordana. Pesmi s prihajajočega albuma Hackney Diamonds:

1. Angry

2. Bite My Head Off

3. Depending On You

4. Dreamy Skies

5. Driving Me Too Hard

6. Get Close

7. Live by the Sword

8. Mess It Up

9. Morning Joe Cues

10. Sweet Sounds of Heaven (+ Lady Gaga)

11. Tell Me Straight

12. Whole Wide World