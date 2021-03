Album o delu, disciplini, osredotočenosti in odrekanju, ki prinašajo rezultat

Manj kot leto dni potem, ko je raper Mirko Grozny ob spremljavi DJ Supastara objavil album SupaGrozny in zob časa, je napovedal že nov album z naslovom Morilne veščine. Album izide konec marca, Mirko pa nam je ob bok svežima videospotoma natrosil nekaj podrobnosti.

icon-expand Mirko Grozny je v sodelovanju z Ghetom ustvaril najnovejši album Morilne veščine. FOTO: osebni arhiv izvajalca

Kdo je "fotr mojga stila", Biggie, Pac, Nas, Krs One, moja mama ...? Zdi se, da si raper, ki preizkuša največ stilov, producentov in ima hkrati z vsakim videospotom nov vizualni stil, novo poglavje ...? Drugorojstvo. Name je vplivalo več stilov starošolskega hiphopa. Dejansko sem ravno v to zaljubljen, ko govorim o glasbi tistega časa, kjer je vsak MC moral zveneti originalno. Kot mulc sem veliko poslušal 2Paca in veliko izvajalcev z zahodne obale, ampak sem v rapanju vedno bolje zvenel na newyorški stil produkcije. Tako so name močno vplivali Rakim, KRS ONE, Nas, Guru, Smiff ’N Wessun, Wu-Tang Clan (predvsem GZA), Redman, De La Soul, A Tribe Called Quest in ostali. Že pri naštetih se nariše cela paleta različnih stilov in produkcij. Zato mi nek dan močno dogajajo produkcije DJ Premiera, drugi dan Kool Moe Dee-ja, tretji pa RZA in četrti Petea Rocka itd. In tako v dveh letih izbiranja beatov nastane veliko različnih podob. Je pa res, da je album precej "uniformiran", ima svoj zvok in stil. Ko se bo šlo od prvega do zadnjega komada, bo to vsem postalo jasno.

Od kod vse to prihaja, iz stripov, old school rap herojev, filmov ali preprosto iz tvoje bogate domišljije in dejstva, da te zanima veliko stvari, kar lepo vkomponiraš v svoje raznolike izdelke? Iz vsega naštetega. Lahko se dam v različne vloge, pogledam na svet skozi drug par oči. Mogoče je to neka sposobnost razvijanja sočutja. Če je to, potem je tukaj mama fotr mojga stila. Raphenomenon se zdi kot "70s-funky-joint-pimp-style-oldie" navdušujoča zadeva. Zdi, da da veliko idej črpaš iz old skul nostalgije, ki pa ji vedno daš "grozny touch", da nastane nekaj novega, hudomušnega markantnega? Prvotna ideja za videospota je bila sicer slog okoli leta 1920. Torej še bolj "old school". Potem pa je prišla epidemija in smo modificirali scenarij. V bistvu ga je Edis Osmanović (Side), ki je predlagal, da se naredi gledališčna funk "70s pimp" scena. Sploh pa je videospot precej kontrapol besedilu skladbe. Začutil sem, da moram na tako ritmično podlago in tako barvo instrumentala dodati politično oz. delavsko angažiran tekst, seveda na način, da je funky, zabavno, a hkrati resno. Ker sem prepričan, da na bolj "veselih" beatih ni vedno nujno slediti klišeju in potem napisati še razbremenjen tekst. Sploh pa, ko sem slišal bas, sem vedel, da more biti stil rapanja nevaren.

icon-expand Junaki retro videospota Raphenomenon. FOTO: Edis Osmanović

Munje Recordsso trenutno precej aktivne, tudi med nežnejšim, spolom, Žena (z njo imaš duet v pesmi Konc) in Fraw Branka napadata, zdi se, kot da so tudi punce končno dobile spodobne predstavnice, ki imajo sposobnost rapanja in obenem kaj za povedati? Žena je pri Emkejevem Wudisban Records. Munje Records pa je kolektiv, ki je zvest sporočilnim koreninam hiphop kulture. To ne pomeni, da se bodo vse izdaje oklepale starošolskih šablon. Gre predvsem za to, da hiphop gibanje poskuša dati nekaj običajnim ljudem, če ne drugega glas, tistim zgoraj nastaviti ogledalo in predvsem, kot bi dejal Sajkoslav, poskuša ljudi narediti boljše, močnejše. V tem pogledu so pri ustvarjanju boljšega neločljivo dejavne tudi ženske. Navsezadnje je ženska ideja porodila hiphop. Mlajša sestra DJ Kool Herca Cindy je potrebovala obleke za v šolo, zato je brata prepričala, naj organizira zabavo v njihovi zgradbi. Zabava se je zgodila 11. avgusta 1973 v Bronxu. To je rojstvo hiphopa. Če torej govorimo o emancipaciji, te brez prakse ni. Zato je več kot pomembno, da so prišle na sceno takšne ženske raperke, ki se lahko za mikrofonu enakovredno kosajo z moškimi. Fraw Blanka, Žena inMassayah so odličen primer tega.

Povej kaj več o albumu, glasbo delaš z Ghetom in Sajkoslavom, kaj pa sodelovanja, koncept, bo še kak spot, promocija, kdaj izide? Naslov albuma je Morilne veščine. Ostra tehnika za mikrofonom, sposoben umoriti sovražno idejo, slabo lastnost ali verbalnega sovražnika v šusu. Hkrati pa obraniti vse dobro za čemer stojim(o). V zadnjih dveh letih sva z Ghetom res veliko časa preživela ne samo ob ustvarjanju beatov in poslušanju glasbe, ampak tudi ob pogovorih o številnih življenjskih in družbenih temah. Zraven je bil tudi Sajkoslav, ki je celotno zadevo posnel, zmiksal in zmasteriziral. Prvič po prvem albumu se je zgodilo, da sem prišel domov z novim beatom in še isti večer oz. noč spisal cel komad, četudi je bilo treba ob 5.40 v službo. Album zato tudi govori o delu, disciplini, fokusiranosti in odrekanju, ki prinašajo rezultat. Tega sem se naučil že kot zelo mlad športnik. Tako da na album definitivno prihajajo z menoj tudi borilne veščine, ampak absolutno ne način dičenja s svojim obvladovanjem "tehnike osmih okončin" (Muaythai), ampak predvsem v svoji osnovi, ki ni tekmovalna navzven, proti drugim, ampak navznoter, proti sebi. Vse to mi ne bi verjetno uspelo izraziti brez omenjenih mož. Sploh Ghet je ogromno prispeval s svojo kreativnostjo in predvsem občutkom za hiphop. Če kdo v Sloveniji to razume, je to on. In ja, albumu bo gost tudi najljubši raper tvojega najljubšega raperja Sajkoslav. Album izide konec tega meseca, videospote pričakujte v bližnji prihodnosti, promocijo pa tudi, upam, da kmalu.