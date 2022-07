Album pevke Beyonce na splet 'pricurljal' pred uradnim izidom

Težko pričakovani sedmi studijski album Beyonce z naslovom Renaissance se je že pojavil na spletu in to približno 36 ur pred načrtovanim uradnim izidom. Na družbenih omrežjih številni pevkini oboževalci že pozivajo ljudi, naj se uprejo skušnjavi in albuma ne poslušajo in delijo še pred uradnim izidom, ki je napovedan za petek.

Twitter je zaradi tega, ker je v javnost pricurljal najnovejši pevkin album, že onemogočil večpredstavnostne tvite z besedo "leak" ter ključnikoma #Renaissance in #Beyonce "kot odgovor na prijavo lastnika avtorskih pravic" – kar kaže, da se ekipa okrog Beyonce trudi, da bi s svetovnega spleta odstranili vso uradno, še neobjavljeno glasbo. icon-expand Beyonce FOTO: Instagram Predstavniki pevke in njena založba Columbia Records se zaenkrat uradno še niso odzvali na dogajanje. V zadnjih tednih je Beyonce skrbno in metodično razkrivala vsebino novega albuma ter drobce informacij o njem. Z grammyjem nagrajena pevka je tako konec junija izdala pesem z naslovom Break My Soul, kar je nosilna pesem albuma. Pretekli teden je pevka nato razkrila celoten seznam skladb, vključno s pesmimi, pri katerih sodelujejo nigerijska pevka Tems, ameriški raper Beam in pevka Grace Jones. "Ustvarjanje tega albuma mi je omogočilo prostor za sanje in pobeg v teh strašnih časih za svet," je zapisala Beyonce v sporočilu poleg naslovnice albuma. "Omogočil mi je, da sem se počutila svobodno in pustolovsko v času, ko se le malo drugega premika. Moj namen je bil ustvariti varno mesto, mesto brez obsojanja. Mesto, kjer ne bo perfekcionizma in pretiranega razmišljanja. Kraj, kjer boste kričali, se sprostili, čutili svobodne. Bilo je čudovito raziskovalno potovanje," je še zapisala ameriška pevka.