Albumski prvenec soul-pop ekipe Funk Fu je lepa poletna radost

Zasavski soul-funk pogon si je namenil najlepše darilo. Album kot ultimativna ustvarjalna celota dosledno zaokroža večletnega truda instrumentalnega septeta (občasno okteta), ki spremlja glavno pevko Klaro Veteršek, to pa n aposnetkih podpira še trio ženskih vokalistk. Z izbiro naslova It's All Fun And Games bend nemara obeta še več energičnosti, toda njihovo krstno songovsko valovanje te naposled ne ponuja v izobilju. Pri čemer drži, da bi bilo pričujočo akcijo rosno mlade zasedbe neposredno primerjati z deli njihovih slavnih veteranskih kolegov, tj. s prvaki acid-jazz gibanja še s konca osemdesetih (Incognito, Galliano, Brand New Heavies, Count Basic, Jazzanova, Heavy Les Wanted, ipd.), vendarle malce ponesrečeno. Milenijska izpovedna klima je preprosto bolj umirjena, manj ekstravertirana, bolj čutna, če ne kar šepetajoča. It's All Fun And Games odpre kar naslovni, solidno pregiben funky instrumental. Ključna partitura, ki jo ubira pihalna sekcija, bi morda lahko izzvenela še bolj drzno. Sledi že znana soul-pop uspešnica srednje-hitrega tempa Happy Game, nato pa kompozicija Take Me Back že nekolikanj ustavi na začetku (čeravno le plaho) nakazano funky veselico. Tako se gostovanje raperja Zindina O-ja v prav tako že od prej znani Never Was Yours izpostavi kot središčna dominanta songovskega deseterca. Na srečo simpatični dialog med Veterškovo in sila obetavnim kisovškim raperskim solistom ponudi dovolj mamljive eteričnosti, da tudi sosednji aktualni smooth-and-easy posnetek Lately, pa čeprav je ta znova izrazito meditativne sorte, ne zapusti pretirano sanjave sledi. Nenazadnje pevko Klaro Veteršek prav za intepretacijo komada Lately lahko posebej pohvalimo. Pesem Mr.Right in še ena počasnejša Devil bi celoto smeli ponovno razvneli, a se to ne zgodi. Zato pa iztek albuma It's All Fun And Games dodobra popestri na mah prikupna Your Best, ki jo zapoje Tilen Gavranovič, kitarist in poleg Vetrškove kapetan Funk Fu barke. Indeksiran kot predzadnji sledi še drugi instrumentalistični jam – portretno naslovljen kar Funk Fu. In ta je, ops, odločno vihrav in zato odličen! Song Obraz - edini s slovenskim besedilom – je sklepni song dragocenega prvenca ansambla, ki bo v prihodnje, o tem ni dvomov, domači sceni, in to najbrž kmalu (morda kar v ločenih sekcijah), ponudil še veliko. Poletno prijazno.

Ocena: 4