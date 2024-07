Ale v Pale dihal z Magnificom, Masayah in Drillom

Na festivalu Ale v Pale so se v dveh večerih zvrstili izvajalci, kot so Mrfy, Magnifico, Vazz, Masayah, Drill in drugi. Medtem ko je prvi dan dogajanje nekoliko "zmotil" dež, je drugi dan vreme zdržalo ob prijetnih sunkih burje, samo vzdušje pa je bilo zato toliko bolj razigrano in razgreto.

OGLAS

Športni park Pale v Ajdovščini je bil letos četrtič prizorišče dvodnevnega festivala Ale v Pale, ki ga organizatorsko vodita Žiga Čuk in Urban Repič. Prijetno prizorišče, ki je sicer razdeljeno na dva dela, manjši elektronski in večji koncertni del, so letos prvi večer obiskali Koikoi, dolenjski Plateau, raper Vazz in osrednje ime, rokerji MRFY, ki so na tem odru že nastopali pred dvema letoma.

Magnifico je s svojimi uspešnicami poskrbel za vročico drugega večera festivala Ale v Pale v Ajdovščini. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Ale v Pale se je tako v nekaj letih vzpostavil kot soliden mini festivalček, kjer je lani nastopila celo Siddharta, Joker Out pa so bili osrednje ime leto poprej. Letos je prvi dan na petkov večer nekoliko okrnil dež, a če gre soditi po posnetkih in fotografijah rajajoče mladine, večine to ni prav nič motilo in so ob nastopu MRFY, ko se je pevec Štras podal tudi med občinstvo, neobremenjeno rajali in družno prepevali njihove uspešnice Tobogan, Prjatučki, Zaljubila in tako naprej.

Roberto je bil v prešernem vzdušju celo nekoliko bolj poskočen kot običajno. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Drugi dan festivala se je vreme popravilo do te mere, da ni nakazovalo na dež, saj je bila vožnja do Ajdovščine vožnja proti soncu, medtem ko so bili drugi konci Slovenije bolj ali manj mokri ter rahlo deževni. Ajdovščina se je tako prijetno ohladila na temperature od 20 do 25 stopinj, kar je nakazovalo na prijetno ohlajen in prav nič poletno pasje vroč večer.

Raperski brat in sestra, Drill in Masayah, sta poskrbela za razgibano-udaren zaključek festivala. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Potem ko smo izvedeli, da je iz neznanih razlogov svoj nastop odpovedala zasedba Porto Morto, se je urnik za prihajajoči večer nekoliko pomaknil na nekoliko bolj zgodnje termine, prva pa je oder zavzela ljubljanska zasedba Regen. Ta je konec lanskega leta ponudila prvo pesem v slovenščini, Rada znala bi plesati. Njihov glasbeni izraz ostaja melanholično zasanjan, vodi pa ga nežno-spevni glas pevke Gaje. Občinstvo se je počasi začelo resneje zbirati pod odrom, da prisluhnejo mladi perspektivni zasedbi, od katere počasi pričakujemo nov dolgometražec, ki bo nasledil (angleški) prvenec Youth iz leta 2022.

Drugi festivalski dan je nekaj pred 20. uro odprla mlada ljubljanska zasedba Regen. FOTO: Miro Majcen icon-expand

A pravi žur se je šele začenjal. Iz središča Ajdovščine se je (nekateri so prišli kar peš) začel valiti val obiskovalcev in obiskovalk s starejšim emšom, ki so prišli z enim namenom. Na enega in edinega Magnifica z bendom, ki je dan poprej moral zaradi močne nevihte skoraj "pobegniti" z odra kranjskega Khislsteina, a bil na Primorskem tokrat precej bolj sproščen in brezskrben. "Nocoj bom jaz vaš duhovni vodja in dušni pastir. Če se bomo zares dobro zaštekali, vas popeljem v božjo mater!" je v svojem slogu povedal gospod Pešut, ki je temperaturo dodobra razgrel s svojimi uspešnicami, kot so Hir aj kam, hir aj gou, Cici mici, Tivoli, Revolution is my solution, 24000 poljubov, na koncu pa seveda ni pozabil na Silvijo in Samo ljubezen.

Bilo je neke poletne noči v Ajdovščini ... FOTO: Miro Majcen icon-expand

Za njim je oder zavzel še primorski raperski tandem, Masayah in Drill. Hitrobesedna kolega sta nastopila izmenjaje, vsak po nekaj pesmi, kot na dlani pa je bilo, da sta tako ena kot drug veliki zvezdi lokalnega okolja, saj so oboževalke v prvih vrstah na pamet deklamirale vsa njuna besedila. Masayah še vedno plove na krilih prvenca Zavedno, čeprav že pridno pripravlja drugi album, Drill pa ima prav tako veliko materiala za naslednika peti plošči Rojeni, da blestimo. O obeh rap izvajalcih kmalu več v intervjujih, utrinke pa si oglejte v naši galeriji in posnetkih!