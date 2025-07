Aleksander Gadžijev s prijatelji koncertno povezal obe Gorici.

Dvourni koncert je potekal pred osvetljenim pročeljem obnovljene novogoriške železniške postaje in kot je pripomnil eden od obiskovalcev, je bila simbolika tudi v tem, da so glasbeniki nastopali na slovenski strani, obiskovalci pa so jim prisluhnili na italijanski strani, ki ju zdaj ne ločuje več meja. Precej obiskovalcev se je zbralo tudi v parku pred trgom.

Gadžijev je kot pobudnik dogodka in tudi kulturni ambasador letošnje EPK koncert uvedel z liričnim Nokturnom iz Šestih skladb za klavir italijanskega skladatelja Ottorina Respighija, zatem pa so se na odru, tudi z njim v soigri, zvrstili njegovi prijatelji, s katerimi se je povezal med študijem v Salzburgu in Berlinu.

Nastopili so člana Dunajske in Berlinske filharmonije - violinistka Petra Kovačič in klarinetist Andraž Golob, violinist Stefano Mesaglio, violist Salvatore Di Lorenzo ter violončelist Mon-Puo Lee. V preigravanju komornih del, med katerimi je bil tudi znani Mozartov Kvintet za klarinet in godalni orkester v A-duru, je prvi del minil v združitvi vseh nastopajočih pri interpretaciji Uverture na hebrejske teme Sergeja Prokofjeva.

Drugi del koncerta se je začel v zborovskih tonih, kot so jih z ljudskimi skladbami v uglasbitvah Alojza Srebotnjaka, Pavleta Merkuja, Artura Zardinija in Alda Kumarja predstavili združeni Mešani mladinski zbor Emil Komel, Zbor Jacobus Gallus in Goriški komorni zbor pod vodstvom zborovodkinje Ane Erčulj. Temu pa je sledil še vrhunec z Beethovnovo Fantazijo za klavir, vokalne soliste, zbor in orkester v c-molu, znano tudi pod imenom Koralna fantazija.

Pri izvedbi skladbe, ki slavi življenje, mir in umetnost in jo glasbeni strokovnjaki opredeljujejo za predhodnico Beethovnove devete simfonije, čeprav kompozicijsko odraža prvine tako klavirskega koncerta kot simfonije, so se Gadžijevu in zborom pridružili še Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Giuseppeja Mengolija ter pevski solisti Silva Spessot, Mojca Bitenc Križaj, Marianna Cito, Luigi Morassi, Martin Sušnik in Marko Erzar. Koncert, ki so ga poimenovali Točka srečanja, je sklenilo skupaj 120 nastopajočih.

V izjavi medijem pred nastopom je Gadžijev dejal, da je koncert na nekdanji meji, kjer predstavlja dve državi, izkušnja, ki se zgodi enkrat v življenju. Kot je dodal, je o tako velikem projektu za širše občinstvo in v domačem okolju, ki bi izpostavljal sodelovanje in skupnost, sanjal dlje časa. Dirigent Mengoli pa je v izjavi za STA izrazil upanje, da bodo s programom, ki odraža radost in bratstvo človeštva, nagovorili poslušalce, da bi omenjeno prek glasbe tudi začutili.

Veličastno, čudovito, čustveno so bile oznake, ki so jih po koncertu delili poslušalci. "Mislim, da še dolgo ne bo kaj takšnega v Gorici," je ocenila ena od domačink in izrazila bojazen, da bodo tovrstni kulturni dogodki po izteku letošnje EPK zamrli. "Upamo, da se bo nadaljevalo," je dodala. Podobno je menil tudi eden od domačinov, češ da je takšnih dogodkov v Novi Gorici premalo.

Gadžijev bo v nedeljo izvedel še recital v baziliki na Sveti gori s pogledom na obe goriški območji. Na program je uvrstil slovansko glasbo z deli Schumanna, Rahmaninova in Chopina, s katerim je leta 2021 prepričal tudi žirante istoimenskega tekmovanja v Varšavi